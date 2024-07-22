Трудно оторвать взгляд. Астрофотограф показал цветное фото Юпитера, которое назвали настоящим произведением искусства

Американский астрофотограф Эндрю Маккарти опубликовал очередное невероятное цветное космическое фото, которое назвали настоящим произведением искусства. На этот раз в объектив его камеры попал Юпитер.

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Это фото было снято в 2022 году. Однако Эндрю решил поделиться им снова, "потому что оно было украдено и стало вирусным без должного контекста", написал фотограф на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

"Вдохновленный невероятным фото JWST (космический телескоп "Джеймс Вебб"), я сфотографировал Юпитер с помощью 11-дюймового телескопа и использовал фотографии для создания этого произведения искусства, показывающего газового гиганта в новом свете. Такие произведения искусства могут рассказать историю, которую не могут рассказать фотографии, но они могут быть противоречивыми", – написал в своем посту Маккарти.

Эндрю также добавляет, что "некоторые считают, что искусству нечего делать в такой научной среде, как астрофотография". "Я не согласен. Если мы видим, на что мы смотрим, искусство может вдохновлять людей на науку, если оно прозрачно", – подчеркнул американский фотограф.

В комментариях подписчики Маккарти поддержали его. "Ого! Это невероятное фото. Почему это противоречиво?", "Оно не должно быть противоречивым. Это искусство, простое и понятное", "Если содержание изображения получено на основе реальных данных, а не просто представлено в виде перекрашенного или сложенного изображения, оно концептуально не отличается от других астрофотографий далекого космоса", – написали ценители искусства Эндрю.

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