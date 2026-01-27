Археологи сделали жуткое открытие в Болгарии. Фото

Археологи сделали неожиданное и довольно жуткое открытие на территории современной Болгарии. Анализ находок свидетельствует, что более двух с половиной тысяч лет назад местные жители употребляли в пищу мясо собак.

Речь идет не о единичных случаях голода, а о целенаправленной практике. На десятках костей обнаружили характерные следы резки и обработки. Это указывает на систематическое использование животных в качестве пищевого ресурса. Исследователи пришли к выводу, что собачье мясо могло иметь даже статус деликатеса, пишет Live Science.

Традиция, а не вынужденный шаг

По словам зооархеолога Стеллы Николовой, регион был богат скотом, который обеспечивал людей белком, поэтому употребление собак не было продиктовано бедностью. Ученая отмечает, что такие блюда, вероятно, были связаны с совместными пирами и обрядами. Хотя сегодня кинофагия считается табу в Европе, исторические источники подтверждают, что в античном мире к этому относились иначе. Подобные практики фиксировали и в Древней Греции. Следовательно, Болгария не была исключением в более широком культурном контексте.

В период железного века эти земли населяли фракийцы, которых античные авторы описывали как воинственный народ. Именно их быт и пищевые привычки стали предметом исследования. Николова проанализировала материалы из десяти археологических памятников по всей стране. Большинство найденных собак по размерам напоминали современных крупных служебных пород. Это свидетельствует, что животных удерживали не только для еды, а прежде всего как сторожей.

Что обнаружили археологи

Больше всего доказательств обнаружили на памятнике Эмпорион-Пистирос – важном торговом центре железного века. Среди более 80 тысяч костей животных около 2% принадлежали собакам. Почти на пятой части из них зафиксировали следы обработки металлическими орудиями. Некоторые челюсти имели обгоревшие зубы, что может свидетельствовать о снятии шерсти перед приготовлением. Характер порезов был похож на тот, что наблюдали на костях овец и крупного рогатого скота.

Кости собак находили среди остатков пиров и на обычных свалках, что указывает на различные способы потребления мяса. Исследовательница считает, что мясо собак не было повседневной пищей, но и не ограничивалось только ритуалами. Подобные находки зафиксированы также в Греции и Румынии, поэтому практика была распространенной в северо-восточном Средиземноморье.

В будущем Николова планирует исследовать, почему со временем фракийцы перешли от потребления собак к их полному захоронению. Это может пролить свет на изменение отношения человека к животным в древних обществах.

