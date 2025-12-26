В Украине 18 тысяч лет назад строили жилища из костей мамонта: что узнали ученые. Фото

Древние люди, которые пришли на европейский континент из теплой Африки начали учиться строить жилища. И остатки жилищ, которые возводили те, кто жил на территории Украины 18 000 лет назад заинтересовали ученых тем, что для их построения использовали кости мамонтов.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, о котором рассказало издание Live Science. Археологи объясняют конструкцию таких жилищ тем, что людям в те времена на наших землях приходилось прятаться от чрезвычайно суровых климатических условий. "Жилища из мамонтов показывают, как общины процветали в экстремальных условиях, превращая остатки гигантских животных в защитную архитектуру", – написали археологи в заявлении о результатах своей работы.

Кости были первоначально найдены вблизи села Межирич, Черкасской области примерно в (110 километрах) к юго-востоку от Киева. Когда их раскапывали между 1966 и 1974 годами, археологическая команда того времени обнаружила останки мамонтов. Кости были расположены таким образом, который позволял предположить: их использовали для строительства домов в определенный момент ледникового периода.

Эту интерпретацию в целом поддержало археологическое сообщество. Однако у ученых все еще остаются вопросы, когда именно такие костяные жилища использовались и как долго. Датировка указывает на широкий диапазон от примерно 19 000 до 12 000 лет назад, отметили авторы работы в своей статье.

Чтобы исследовать эти вопросы, археологи повторно изучили место. Они попытались получить лучшее представление о том, когда древнее жилище было построено и как долго использовалось. Они датировали останки около десятка малых животных, найденных вблизи мамонтовых жилых помещений, чтобы получить более точную хронологию.

Самая большая структура в Межириче датируется периодом между 18 323 до 17 839 лет назад, сообщила команда в исследовании, опубликованном 21 ноября на издательской платформе Open Research Europe. Эти даты приходятся на период после последнего ледникового максимума (26 500 до 19 000 лет назад) – самой холодной части того ледникового периода. Исследователи отметили, что жилье могло использоваться до 429 лет. Это указывает на то, что "укрытия были практическими решениями для выживания, а не постоянными поселениями", написали они в заявлении.

Соавтор исследования, профессор археологии киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Павел Шидловский предполагает, что самые большие кости, такие как черепа мамонтов и другие крупные фрагменты, вероятно служили основой таких укрытий. Их устанавливали вертикально в землю, формируя ограждение, пояснил он в письме к Live Science.

Часть этого сооружения, вероятно, покрывали деревянные конструкции. Также для накрытия могли использовать шкуры меньших животных и березовую кору. А на крыше могли устанавливать бивни и большие плоские кости. Они прижимали накрытие и помогали защитить жилье от ветра.

В одном таком жилище могло размешаться 5-7 человек, предполагает Шидловский. Под его крышей люди могли заниматься обработкой камня и шкур животных, разбирать добычу на мясо и кости.

Франсуа Джинджян, почетный профессор Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна, проводил исследования других возможных укрытий из мамонтовых костей, но не участвовал в написании новой статьи. Он порекомендовал осторожнее отнестись к датировке, выполненной командой исследователей из Украины. Джинджян посоветовал датировать больше предметов из этой локации. Получение большего количества радиоуглеродных дат с изученной территории дало бы лучшее представление о том, когда использовалось найденное жилье из костей мамонта.

