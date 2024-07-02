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4000-летние наскальные картинки. В Венесуэле нашли уникальное искусство "ранее неизвестной" культуры

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
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4000-летние наскальные картинки. В Венесуэле нашли уникальное искусство 'ранее неизвестной' культуры

В Венесуэле археологи обнаружили 20 ранее неизвестных изображений наскального искусства, которым более 4000 лет. Уникальную живопись нашли в Национальном парке Канайма на юго-востоке страны.

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Ранее в других местах Южной Америки ученые исследовали подобные рисунки. Однако по словам археологов, новообретенное искусство "представляет новую, ранее неизвестную культуру", пишет LiveScience.

4000-летние наскальные картинки. В Венесуэле нашли уникальное искусство "ранее неизвестной" культуры

Доподлинно неизвестно, сколько лет найденным наскальным рисункам, но подобное изображение, обнаруженное в Бразилии, датируется примерно 4000 годами. Однако археолог и исследователь из Университета Симона Боливара в Каракасе, руководитель научной команды Хосе Мигель Перес-Гомес считает, что наскальное искусство в Венесуэле может быть еще более древним.

4000-летние наскальные картинки. В Венесуэле нашли уникальное искусство "ранее неизвестной" культуры

Ведь Национальный парк Канайма – это огромный парк размером с Бельгию, который по словам Переса-Гомеса, возможно, был "нулевой точкой", где таинственная культура впервые развилась. А затем распространилась на такие отдаленные места, как река Амазонка, Гвианы и даже южная Колумбия, где есть наскальные изображения, подобные недавно найденным.

По словам археологов, некоторые из найденных узоров, которые исследователи называют "пиктограммами", были нарисованы красным цветом и изображали геометрические мотивы: линии точек, ряды X, узоры в форме звезд и прямые линии, которые соединяются вместе, чтобы образовать различные рисунки. Также ученые обнаружили простые изображения листьев и людей. Кроме того, некоторые узоры, называемые петроглифами, были вырезаны в скале.

4000-летние наскальные картинки. В Венесуэле нашли уникальное искусство "ранее неизвестной" культуры

Ученые еще не разгадали, что означают эти рисунки. "Почти невозможно проникнуть в мысли людей, живших столько тысяч лет назад. Но, непременно, эти знаки имели ритуальное значение. Например, различные изображения могут быть связаны с рождением, болезнями, восстановлением природы или хорошей охотой. Места, где был создан наскальный рисунок, скорее всего, имели значение и важность в ландшафте, равно как церкви имеют значение для людей сегодня", – сказал Перес-Гомес.

4000-летние наскальные картинки. В Венесуэле нашли уникальное искусство "ранее неизвестной" культуры

Рядом с рисунками в Венесуэле археологи обнаружили остатки керамики и каменных орудий. Возможно, их использовали люди, создававшие наскальные изображения. По словам Переса-Гомеса, это будет выяснено в ходе дальнейших исследований, которые продолжаются в Национальном парке Канайма.

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