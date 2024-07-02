4000-летние наскальные картинки. В Венесуэле нашли уникальное искусство 'ранее неизвестной' культуры

В Венесуэле археологи обнаружили 20 ранее неизвестных изображений наскального искусства, которым более 4000 лет. Уникальную живопись нашли в Национальном парке Канайма на юго-востоке страны.

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Ранее в других местах Южной Америки ученые исследовали подобные рисунки. Однако по словам археологов, новообретенное искусство "представляет новую, ранее неизвестную культуру", пишет LiveScience.

Доподлинно неизвестно, сколько лет найденным наскальным рисункам, но подобное изображение, обнаруженное в Бразилии, датируется примерно 4000 годами. Однако археолог и исследователь из Университета Симона Боливара в Каракасе, руководитель научной команды Хосе Мигель Перес-Гомес считает, что наскальное искусство в Венесуэле может быть еще более древним.

Ведь Национальный парк Канайма – это огромный парк размером с Бельгию, который по словам Переса-Гомеса, возможно, был "нулевой точкой", где таинственная культура впервые развилась. А затем распространилась на такие отдаленные места, как река Амазонка, Гвианы и даже южная Колумбия, где есть наскальные изображения, подобные недавно найденным.

По словам археологов, некоторые из найденных узоров, которые исследователи называют "пиктограммами", были нарисованы красным цветом и изображали геометрические мотивы: линии точек, ряды X, узоры в форме звезд и прямые линии, которые соединяются вместе, чтобы образовать различные рисунки. Также ученые обнаружили простые изображения листьев и людей. Кроме того, некоторые узоры, называемые петроглифами, были вырезаны в скале.

Ученые еще не разгадали, что означают эти рисунки. "Почти невозможно проникнуть в мысли людей, живших столько тысяч лет назад. Но, непременно, эти знаки имели ритуальное значение. Например, различные изображения могут быть связаны с рождением, болезнями, восстановлением природы или хорошей охотой. Места, где был создан наскальный рисунок, скорее всего, имели значение и важность в ландшафте, равно как церкви имеют значение для людей сегодня", – сказал Перес-Гомес.

Рядом с рисунками в Венесуэле археологи обнаружили остатки керамики и каменных орудий. Возможно, их использовали люди, создававшие наскальные изображения. По словам Переса-Гомеса, это будет выяснено в ходе дальнейших исследований, которые продолжаются в Национальном парке Канайма.

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