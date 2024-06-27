27 знаков и размытые контуры воинов. В Испании археологи случайно наткнулись на алфавит давно исчезнувшей цивилизации

Во время археологических раскопок у испанского города Гуаренья археологи нашли 20-сантиметровую табличку. Тем не менее они не сразу поняли, что перед ними уникальный алфавит с 27 знаками и нечеткими контурами воинов.

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Расшифровать загадку Национальному исследовательскому совету Испании помог эксперт по палеоиспанским языкам, случайно разглядевший там больше, чем увидели остальные исследователи. Он рассмотрел на находке уникальную систему письма, которая использовалась на Пиренейском полуострове еще до появления латинского алфавита, пишет IFLScience.

Испанские археологи нашли ценную табличку вблизи города Гуаренья. Эта местность принадлежала к поздней тартесской цивилизации, возникшей на юго-западе Пиренейского полуострова примерно 2500 лет назад.

На презентации найденной 20-сантиметровой дощечки Национальный исследовательский совет Испании объяснил, что на ней изображены люди, которые дерутся, то есть воины.

Мимолетом читая новости о сланцевой табличке, найденной в Испании, остроглазый исследователь, компьютерный ученый и эксперт по палеоиспанским языкам из Университета Барселоны Джоан Феррера и Джане заметил, что археологи пропустили огромное открытие. Еще раз внимательно присмотревшись к представленным фото, он увидел не только гравюры воинов, но и таинственный алфавит древнего языка. Ученый понял, что артефакт более значим, чем описывали испанские археологи.

"Вне фигур, когда посмотрел на табличку, я увидел, что на одной из сторон, казалось, был палеоиспанский знак. Этот знак невозможно спутать ни с каким другим", – сказал Джоан.

Он сразу связался с Институтом археологии Мериды, чтобы получить лучшие изображения плиты. "После тщательного изучения изображений все указывало на то, что это южный алфавит с начальной последовательностью ABeKaTuIKeLBaNS?ŚTaUE, которая почти такая же, как задокументирована в испанском алфавите, за исключением одиннадцатого знака, имеющего особую форму", – пояснил он.

Исследователь понял, что перед ним очень редкий образец южного палеоиспанского письма.

Палеоиспанские письменности – это системы письма, которые использовались на Пиренейском полуострове до появления латинского алфавита. Они делятся по крайней мере на две части: северо-восточную и южную. Считается, что все эти письменности произошли от финикийской системы письма, разработанной финикийской цивилизацией, процветавшей около 3000 лет назад вдоль побережья восточного Средиземного моря в современном Ливане, Сирии и Израиле.

Новое открытие очень важно. Ведь есть всего два других артефакта, которые показывают алфавиты южных палеоиспанских письменностей. Ученые очень мало знают об этой системе письма.

По словам Ферреры, на найденной табличке могло быть больше букв или символов, ведь нижняя часть ее отломана.

"Эта азбука имеет 27 знаков и является единственной полной, которую мы знаем на сегодня. Другой артефакт был найден при раскопках Вилласвиехас-дель-Тамуха (Касерес), но он был очень фрагментирован. У него есть лишь некоторые центральные знаки. Поэтому найденный алфавит будет третьим примером и предоставит много информации", – объяснил Феррера.

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