Кирилл "Руки-базуки" Терешин внезапно угодил на операционный стол: что произошло

Синтольному "бодибилдеру" Криллу Терешину по прозвищу "Руки-базуки" провели операцию, вставив импланты в ноги для увеличения их объема.

Провокационное фото Терешин опубликовал на своей странице в Instagram.

Как только снимок появился в сети, поползли слухи о том, что парню выкачали синтол из рук. Несколько часов Кирилл не комментировал фото на операционном столе, после чего раскрыл подробности операции, опубликовав видео.

В то же время на канале Mash в Telegram сообщают, что синтол в "руках-базуках" таки заменили на импланты.

Как сообощал "Обозреватель", ранее Терешин кардинально изменил имидж, перекрасив волосы и накачав губы.