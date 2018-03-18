"Забудьте мене!" Кирилу "Руки-базуки" різко стало погано. фото 18+

Синтольному "бодібілдеру" Кирилу Терешину на прізвисько "Руки-базуки" різко стало погано.

На своїй сторінці в "ВКонтакте" він попрощався з шанувальниками і сказав, що буде молитися Богу, щоб залишитися в живих.

"Я два дні лежав на ліжку, зараз ледь-ледь встав, після того як я почав робити плечі, рука опухла в два рази і дала по організму конкретний удар, проблеми конкретні зі здоров'ям - я мучуся", - написав він.

Житель П'ятигорська Кирило Терешин прославився в кінці 2017 року завдяки численним фото і відео, де він демонстрував результати рясних ін'єкцій аналога синтетичного масла. За це він отримав прізвисько "руки-базуки".

Як повідомляв "Обозреватель", у січні поточного року Кирилу Терешину на прізвисько "Руки-базуки" провели операцію , вставивши імпланти в ноги для збільшення їх обсягу.