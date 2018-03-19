Спасалась от убийцы: российская модель выпрыгнула с 6 этажа

Российская модель Екатерина Стецюк тяжело травмировалась после отчаянного прыжка с 6 этажа жилого дома в Дубае. Девушка получила тяжелую травму позвоночника, однако спаслась от мужчины, который накинулся на нее с угрозами расправой.

Как удалось узнать журналистам, Стецюк работала в Дубае по контракту и столкнулась с настойчивым вниманием к ней со стороны одного из иностранцев. Девушка отвергла ухаживания мужчины, что вывело его из себя. Он рассвирепел и бросился на модель, пишет "Ридус".

Спасая свою жизнь, девушка необдуманно выпрыгнула с 6-го этажа, однако чудом выжила. Преступника удалось задержать в аэропорту Дубая, злоумышленнику грозит срок от 7 до 15 лет.

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Что же касается модели, на данный момент она находится в местной больнице, где уже перенесла две операции. Из-за травмы позвоночника Стецюк не может передвигаться самостоятельно.

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