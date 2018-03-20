У Дубаї заарештували російську модель, яка вистрибнула з 6 поверху через вбивцю

У Дубаї поліція затримала росіянку, 22-річну модель Катерину Стецюк, яка кілька днів тому, рятуючись від погроз наполегливого залицяльника, вистрибнула з 6 поверху житлового будинку і отримала важку травму хребта.

До місцевої в'язниці дівчину доставили прямо з лікарняного ліжка і помістили під варту. Як повідомляє на своєму YouTube-каналі "Вести Іркутськ" з посиланням на родичів моделі, маніяк після затримання висунув росіянці зустрічні звинувачення. При цьому суть претензій до постраждалої поки невідома.

У свою чергу, в російському Генконсульстві в Дубаї відмовилися коментувати затримання моделі, пославшись на те, що дівчина не давала згоди на поширення цієї інформації.

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Близьким Стецюк лише встигла повідомити про затримання і переміщення до місцевої в'язниці з клініки, де вона раніше перенесла дві операції і проходила реабілітацію.

Нагадаємо, після падіння з 6 поверху житлового будинку Катерину Стецюк опинилася в клініці з переломом хребта. Після двох проведених операцій дівчина все ще не могла самостійно пересуватися, однак шанси на одужання, за словами медиків, у моделі є.

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