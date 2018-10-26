Отмена прописки в Украине: юрист разъяснил детали

Внесенный в Верховную Раду законопроект об отмене прописки предусматривает, что регистрация становится добровольной и может осуществляться в режиме онлайн

О новшествах, предложенных в законопроекте №9218 рассказал в эфире ObozTV адвокат Александр Гун.

"По сути, отменяется такой институт как прописка или место регистрации. Он из обязательного становится добровольным и переносится на декларативное начало. Смысл в том, что если раньше надо было предоставить пакет удостоверяющих документов для регистрации места проживания, то сейчас любой гражданин может заявить это в декларативном порядке", - рассказал адвокат.

По его словам, законопроект предусматривает, "что человек может в электронном виде заявить о том, что он проживает по такому-то адресу, отправив декларацию". И соответствующий орган, получив декларацию, должен это зарегистрировать.

"Естественно, законопроектом включается возможность проверки правдивости этой информации. За указание неправдивой информации о месте своего проживания будут штрафы. Кроме того, собственник помещения, если регистрация была сделана без него, будет получать соответствующее уведомление, скорее всего почтой. В случае, если регистрация не соответствует действительности, человек не проживает в том месте, которое он указал, он может отменить это, обратившись в орган регистрации", - объяснил Гун.

"Соответственно, на человека, который указал эту информацию, будут наложены штрафные санкции", - добавил он.

По словам юриста, отмена прописки – это, "по сути, требование Евросоюза, и мы к этому давно идем".

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