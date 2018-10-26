Скасування прописки в Україні: юрист роз'яснив деталі

Внесений у Верховну Раду законопроект про скасування прописки передбачає, що реєстрація стає добровільною і може здійснюватися у режимі онлайн

Про нововведення, запропоноване в законопроекті №9218 розповів в ефірі ObozTV адвокат Олександр Гун.

"По суті, скасовується такий інститут як прописка або місце реєстрації. Він із обов'язкового стає добровільним і переноситься на декларативні засади. Сенс у тому, що раніше треба було надати пакет документів для реєстрації місця проживання, а зараз будь-який громадянин може заявити це у декларативному порядку", — розповів адвокат.

За його словами, законопроект передбачає, "що людина може в електронному вигляді заявити про те, що він проживає за такою-то адресою, відправивши декларацію". І відповідний орган, отримавши декларацію, повинен це зареєструвати.

"Зрозуміло, що законопроектом враховується можливість перевірки правдивості цієї інформації. За вказану неправдиву інформацію про місце свого проживання будуть штрафи. Крім того, власник приміщення, якщо реєстрація була зроблена без нього, отримуватиме відповідне повідомлення, швидше за все поштою. У разі, якщо реєстрація не відповідає дійсності, людина не проживає у тому місці, яке вказала, то вона може скасувати це, звернувшись в орган реєстрації", — пояснив Гун.

"Відповідно, на людину, яка вказала цю інформацію, будуть накладені штрафні санкції", — додав він.

За словами юриста, скасування прописки — це, "по суті, вимога Євросоюзу, і ми до цього давно йдемо".

Раніше OBOZREVATEL детально роз'яснив, як оформити реєстрацію в Україні.