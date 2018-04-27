Прописки нет: как оформить регистрацию в Украине

В Украине разработали законопроект, который позволит забыть о прописке, но быстро и эффективно понимать, где же все-таки живут граждане. Но пока упрощенная система находится только на бумаге, действует традиционная система добровольной регистрации места проживания.

О том, чем отличается прописка от регистрации и как доказать, что ты существуешь, пишет Domik.ua.

Иллюстрация: прописка

Прописка — это механизм паспортной системы, введенной в СССР в 1932 году. Органы государственной регистрации вносили в паспорт запись о месте жительства гражданина. Она служила основанием для получения жилья, работы, медицинской помощи и так далее. Граждане назвали запись пропиской. Название распространилось на весь механизм учета населения и стало официальным.

На территории Украины механизм бывшей советской прописки официально действовал с 1932 по 2003 год. В 2001 Конституционный суд Украины отменил институт прописки, и с тех пор не было альтернативного механизма учета граждан, и советская система прописки действовала еще два года.

В 2003 году Верховная Рада приняла закон Украины №1382 "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине", который ввел правило добровольной регистрации граждан по месту проживания или пребывания. Эти функции выполняла Государственная миграционная служба.

В апреле 2016 года Кабинет министров утвердил постановление №207 "Об утверждении Правил регистрации места проживания и Порядка передачи органами регистрации информации в Единый государственный демографический реестр". Согласно документу, функции регистрации получили исполнительные органы местной власти.

Местом жительства считается адрес, по которому человек проживает более шести месяцев в году. По правилам статьи 6 Закона Украины №1382-15 граждане Украины сообщают о смене места проживания в течение 30 дней. Провести регистрацию по новому месту проживания и отменить ее по предыдущему можно в ходе одной процедуры, подав соответствующее заявление.

Для оформления регистрации подаются следующие документы:

- паспорт гражданина Украины;

- временное удостоверение гражданина Украины;

- удостоверение на постоянное проживание;

- вид на жительство;

- удостоверение беженца;

- удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите;

- удостоверение личности, которой предоставлена временная защита;

- при регистрации ребенка возрастом до 16 лет — свидетельство о рождении;

- квитанция об уплате административного сбора.

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За регистрацию и снятие с регистрации места проживания граждане оплачивают административный сбор:

- в случае регистрации в течение 30 дней с момента снятия с регистрации на предыдущем месте проживания — в размере 0,0085 минимальной заработной платы;

- в случае обращения позже указанного срока — в размере 0,0255 минимальной заработной платы.

Для подтверждения права проживать в данном помещении граждане подают такие документы:

- свидетельство о праве собственности на жилье;

- договор аренды о праве пользоваться жильем.

Если таких документов нет, граждане подают для регистрации письменное согласие собственника жилья. Если владельцев несколько — требуется предъявить письменное согласие всех собственников.

Ранее "Обозреватель" объяснял, как может работать система онлайн-регистрации и почему невозможно отменить привязку к месту жительства.