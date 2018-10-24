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В Украине заменят прописку регистрацией: что изменится

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В Украине хотят отменить обязательную "прописку" - штамп в паспорте о месте регистрации.

О новшествах, предложенных в законопроекте №9218 "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине", рассказал заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов в Facebook.

"Что есть сейчас: процедура заставляет каждого гражданина доказывать государству свое право проживания в квартире и требует минимум 2 визита, 3 документа и 1 день. Процедура связана с правом собственности, а не реального проживания, поэтому государство не знает, кого и где искать", - объясняет он.

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По словам замминистра, государстводолжно это знать, чтобы рассчитывать нагрузку на школы и больницы, чтобы полиция могла искать свидетелей, а суды отправлять сообщения, чтобы люди могли проголосовать на местных выборах и т. д.

"Что будет: заявительный принцип, полностью отвязанный от собственности. Через ЦПАУ (Центры предоставления административных услуг. - Ред.), по почте или онлайн можно послать одно заявление и сообщить о своем месте жительства - в своей квартире или арендованной, или у друзей", - сказано в законопроекте.

Отмечается, что нардепы намерены уничтожить связь собственности и регистрации и таким образом избавиться от мошенничества:

"Регистрация не дает никаких прав на имущество или право доступа. Владельцу автоматически сообщат, что у него кто-то зарегистрировался. Если он говорит, что это неправда, то на человека, подавшего заведомо неверные данные, будет наложен штраф, и он не сможет регистрироваться, пока не оплатит".

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В то же время обещают, что проверок фактического проживания не будет.

"Проверяются только отдельные случаи (например, неправомерная регистрация или регистрация 100 человек в одном помещении) - и только дистанционно (переписки). Никто ходить по квартирам не будет!" - объяснил Нефьодов.

Ранее OBOZREVATEL разъяснял, как оформить регистрацию в Украине.

Персона
Максим Нефьодов
Место
Украина
Объекты
пропискапаспортрегистрация
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели, лёд тронулся!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Допотопный, отсталый лет на 100 от цивилизованных стран лагерь нацистов...
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Михайлов Андрей, да, этот нацист пукен лет на 100, а то и 200 отбросил раску федераску назад от цивилизации....
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