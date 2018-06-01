Опасные ТРЦ в Украине: Гройсмана призвали сделать решительный шаг

В связи с новым ЧП в российском торговом центре OBOZREVATEL призывает премьер-министра Украины Владимира Гройсмана максимально оперативно решить проблемы с безопасностью в ТРЦ страны.

По итогам проверок Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям 23 мая подала иски на закрытие 405 заведений из-за нарушения требований пожарной безопасности. В "черный список" попали 220 детских садов, 155 торгово-развлекательных центров и 30 больниц.

Как выяснил OBOZREVATEL, в торгово-развлекательных центрах пожарные выходы заваливают поломанной мебелью и коробками, и даже открывают там торговые точки. Для отделки помещений используют легковоспламеняющиеся материалы, а некоторые здания даже не имеют защиты от молний.

В черный список попали, например, ТЦ "Голден Палас", ТРЦ "Городок" и "Вавилон" (Днепр). В Одессе - ТРЦ "Альтаировский", ТЦ "Плаза", отель "Пассаж" с торгово-офисными помещениями, выставочный комплекс "Бизнес Ренталс". В Киеве - три "Квадрата" на Гната Юры, Дружбы народов и площади Славы, ТРЦ "Украина" и универмаг "Детский мир". Их хотят закрыть частично.

В Каменец-Подольском хотят закрыть кинотеатр "Юность", РЦ "Арена плюс", в Ужгороде - ночной клуб "Контрабас", в Ривне - ТЦ "Морион", в Запорожье - ТЦ "Берег", в Чернигове - ТЦ "Мега центр".

Эти нарушения несут прямую угрозу жизни и здоровью украинцев. Поэтому мы призываем ускорить рассмотрение исков ГСЧС.

Пресс-служба

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Кемерово в марте в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибло 64 человека, в числе которых 41 ребенок.