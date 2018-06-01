Небезпечні ТРЦ в Україні: Гройсмана закликають зробити рішучий крок

У зв'язку з новим НП в російському торговому центрі OBOZREVATEL закликає прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана максимально оперативно вирішити проблеми з безпекою в ТРЦ країни.

За підсумками перевірок Державна служба України з надзвичайних ситуацій 23 травня подала позови на закриття 405 закладів через порушення вимог пожежної безпеки. До "чорного списку" потрапили 220 дитячих садків, 155 торгово-розважальних центрів і 30 лікарень.

Як з'ясував OBOZREVATEL, у торгово-розважальних центрах пожежні виходи завалюють зламаними меблями, коробками, і навіть відкривають там торгові точки. Для обробки приміщень використовують легкозаймисті матеріали, а деякі будівлі навіть не мають захисту від блискавок.

Ці порушення складають пряму загрозу життю і здоров'ю українців. Тому ми закликаємо прискорити розгляд позовів ДСНС.

Прес-служба

Як повідомляв OBOZREVATEL, в російському Кемерово у березні в результаті пожежі в ТЦ "Зимова вишня" загинуло 64 людини, серед них 41 дитина.