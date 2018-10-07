Фото- и видеофиксация на дорогах Украины: где будут ловить нарушителей

В Украине с 8 октября в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начнут использовать средства для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов – устройства измерения скорости TruCam.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции на странице в Facebook. Устройства TruCam будут использоваться только с размещением дорожных знаков, сообщающих о фото - видеофиксации нарушений, на участках автодорог международного значения и в городах с повышенным уровнем аварийности. В этих местах будут находиться служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета.

В течение первой недели полиция будет использовать TruCam в пилотном режиме. В полиции отмечают, что устройство содержит алгоритм шифрования AES, что делает невозможным вмешательство в работу системы и любую корректировку данных.

Пресс-служба полиции также опубликовала список, где будут располагаться устройства TruCam в Украине. В частности, в Киеве их разместят только в двух местах: на проспекте Николая Бажана и проспекте Победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 27 сентября в Украине заработали новые правила парковки. Однако их полноценная реализация не была возможной из-за отсутствия законодательной регуляции фото- и видеофиксации нарушения ПДД.