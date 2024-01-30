Золотой голубь на черном фоне. Зеленская поразила невероятным весенним образом

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с командой своего Фонда и Министерством здравоохранения передала украинским медикам 50 скорых, предоставленных правительством Объединенных Арабских Эмиратов. Событие для отчетности зафиксировали на фото и видео, поэтому супруга президента в очередной раз предстала перед камерами в сдержанном и очень стильном аутфите.

Видео дня

В этот раз Елена Владимировна выбрала лук в глубоких темных тонах, а изюминкой ее образа стала золотая символическая брошь. Соответствующие фото и видео появились на официальных страницах первой леди.

Солнечная погода в конце января позволила Зеленской надеть весенний образ. Состоял он из теплого свитера аккуратной уютной вязки темного цвета, а также черных прямых брюк, которые слегка расширялись к низу.

Событие проходило на улице, так что основным элементом образа стало, безусловно, пальто. Анализируя фото и видео, сложно сказать, какого точно оттенка была верхняя одежда первой леди. На одних кадрах она выглядит черной, однако на других, из-за игры солнечных лучей, оттенок становится более шоколадным.

Пальто из плотной ткани, которая хорошо держит форму, имеет прямой крой и застегивается на одну пуговицу посередине. Длина изделия – чуть ниже колена.

Не может не приковать к себе внимание золотая брошь, которую Зеленская разместила на воротнике пальто со стороны сердца. Символическое украшение сделано в виде голубя, расправившего крылья.

Первая леди также надела черные сапоги, которые выглядывали из-под брюк. А завершали образ золотые серьги, гармонично перекликавшиеся с брошью. Весь этот ансамбль удачно сочетался с прической и стандартным нюдовым макияжем Зеленской. Волосы на этот раз Елена Владимировна уложила тоже стандартно: передние пряди сделала легкими волнами, а задние выпрямила.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Елена Зеленская предстала в необычном образе, выпрямив каре, которое всегда укладывала в пышную прическу или локоны. Жена лидера украинцев нашла способ выглядеть по-новому даже в той одежде, в которой уже появлялась на публике.

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