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Золотой голубь на черном фоне. Зеленская поразила невероятным весенним образом

Анна Кравчук
Lady Oboz
2 минуты
1,0 т.
Золотой голубь на черном фоне. Зеленская поразила невероятным весенним образом

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с командой своего Фонда и Министерством здравоохранения передала украинским медикам 50 скорых, предоставленных правительством Объединенных Арабских Эмиратов. Событие для отчетности зафиксировали на фото и видео, поэтому супруга президента в очередной раз предстала перед камерами в сдержанном и очень стильном аутфите.

Видео дня

В этот раз Елена Владимировна выбрала лук в глубоких темных тонах, а изюминкой ее образа стала золотая символическая брошь. Соответствующие фото и видео появились на официальных страницах первой леди.

Солнечная погода в конце января позволила Зеленской надеть весенний образ. Состоял он из теплого свитера аккуратной уютной вязки темного цвета, а также черных прямых брюк, которые слегка расширялись к низу. 

Золотой голубь на черном фоне. Зеленская поразила невероятным весенним образом

Событие проходило на улице, так что основным элементом образа стало, безусловно, пальто. Анализируя фото и видео, сложно сказать, какого точно оттенка была верхняя одежда первой леди. На одних кадрах она выглядит черной, однако на других, из-за игры солнечных лучей, оттенок становится более шоколадным.

Золотой голубь на черном фоне. Зеленская поразила невероятным весенним образом
Золотой голубь на черном фоне. Зеленская поразила невероятным весенним образом

Пальто из плотной ткани, которая хорошо держит форму, имеет прямой крой и застегивается на одну пуговицу посередине. Длина изделия – чуть ниже колена.

Золотой голубь на черном фоне. Зеленская поразила невероятным весенним образом

Не может не приковать к себе внимание золотая брошь, которую Зеленская разместила на воротнике пальто со стороны сердца. Символическое украшение сделано в виде голубя, расправившего крылья.

Золотой голубь на черном фоне. Зеленская поразила невероятным весенним образом
Золотой голубь на черном фоне. Зеленская поразила невероятным весенним образом

Первая леди также надела черные сапоги, которые выглядывали из-под брюк. А завершали образ золотые серьги, гармонично перекликавшиеся с брошью. Весь этот ансамбль удачно сочетался с прической и стандартным нюдовым макияжем Зеленской. Волосы на этот раз Елена Владимировна уложила тоже стандартно: передние пряди сделала легкими волнами, а задние выпрямила.

Золотой голубь на черном фоне. Зеленская поразила невероятным весенним образом

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Елена Зеленская предстала в необычном образе, выпрямив каре, которое всегда укладывала в пышную прическу или локоны. Жена лидера украинцев нашла способ выглядеть по-новому даже в той одежде, в которой уже появлялась на публике.

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