Костюм-тройка и прямое каре: Зеленская предстала перед публикой в новом образе

Первая леди Украины Елена Зеленская предстала в необычном образе, выпрямив каре, которое всегда укладывает в пышную прическу или локоны. Жена лидера украинцев нашла способ выглядеть по-новому даже в той одежде, в которой уже появлялась на публике.

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Она опубликовала видео, посвященное дистанционному обучению украинских детей, в своих соцсетях. Перед камерой Елена Зеленская говорила в классическом костюме-тройке.

Именно в этой одежде первую леди можно было увидеть во время встречи с американской коллегой Джилл Байден 5 месяцев назад.

Елена Зеленская предстала в бежево-сером наряде, состоявшем из штанов, жакета и жилетки. Свой образ украинка дополнила знаковой подвеской – украинским трезубцем. Раньше она цепляла на лацкан символическую брошь.

Елена Зеленская впервые за долгое время выпрямила свое каре. Такая простая прическа нетипична для первой леди, которая обычно укладывает волосы в разные варианты локонов.

Иногда пряди первой леди заплетают, а иногда укладывают в прически, выпуская укороченную челку вперед.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Зеленская поразила новым изысканным образом для интервью на канале "Мы – Украина". Костюм первой леди состоял из жакета на запах, рукава которого плавно расширялись вниз, и прямых штанов.

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