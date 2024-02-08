Золото, нюд и что-то голубое: три главных тренда макияжа весны-лета 2024 года

Недели моды приносят свой вклад в индустрию не только одежды, но и макияжа. Преобладающей тенденцией нового сезона весна-лето 2024 года стали легкие спокойные тона, но все же один из них имеет насыщенный цвет, который был на пике популярности в декабре 2023 года, но актуален до сих пор.

Многие "макияжные" идеалы красоты на подиумах кажутся странными и непрактичными, но Hello! отобрал лучшие три из них, которые легко создаются и не выглядят причудливыми. Который год подряд легкая текстура является эталоном красоты и здоровья кожи, поэтому из главных трендов в мейкапе преимущество имеют едва заметные нежные цвета.

Золотой час

Теплые тона золотого часа выглядят изящно и веют теплом. Оттенок апельсина, терракоты и персикового жемчуга привлекает невероятное внимание. Тем более схожий Peach Fuzz является цветом 2024 года по версии Pantone.

Именно оттенки оранжевого, напоминающие закат, универсальны в макияже. Их можно наносить и на веки, и на губы, и как румяные. В частности, даже полностью персиково-оранжевый образ будет иметь изысканный и нежный стиль.

Что-то голубое

Авантюрный макияж, с которым нужно соблюдать осторожность, чтобы не напоминать стиль 90-2000-х годов. Трендовыми оттенками весны-лета 2024 года является барвиночный, кобальтовый, который с начала 2023 года и по сей день популярен, и бирюзовый. Чтобы не переусердствовать с синим, можно выбранным оттенком подчеркнуть нижние веки, сохраняя нетронутыми другие части глаз.

Нюд

Незаменимая классика "тихой роскоши". Но, несмотря на свою якобы простоту, он требует некоторых усилий, чтобы не выглядеть тускло.

"Светлые тона кожи обычно имеют более холодный оттенок губ, поэтому розоватый нюд будет идеальным, а для глубокого насыщенного цвета лица лучше теплые коричневые и золотистые", – советует визажистка Вилде Фесте.

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