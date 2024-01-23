Можно использовать на глазах, щеках и губах: что такое Peach Fuzz и почему его называют 'самым уютным макияжем'

В конце каждого декабря Pantone выбирает цвет в следующем году. В 2024-м это – персиковый, а точнее Peach Fuzz, который сразу стал трендовым в модных образах, интерьерах и маникюре. В макияже он – залог хорошего настроения и активно им делится с окружающими.

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По словам Pantone, он означает тепло и уют. Не зря, ведь уже более пяти лет красавицы используют оттенки персикового как универсальные цвета теней для век, румян и даже помады.

"Я считаю, что монохромный образ с использованием персиковых тонов на губах, щеках и глазах может выглядеть приподнятым. Это глупо, что использование одного цвета на всем лице дает эффект меньшего количества макияжа, но каким-то образом применение того же цвета объединяет все это и смягчает общий вид", – поделилась своими мыслями визажистка Фара Гомиди в Vogue.

Peach Fuzz придаст младший внешний вид, если яркие розовые цвета румян заменить на персиковые. Mega рекомендует также обращать внимание на их текстуру. Классические пудровые визуально добавят щекам объема. Впрочем, чтобы создать эффект подтяжки, следует выбирать кремовую и жидкую текстуру.

Персиковый не только о нежности, универсальности и молодости. Если выбрать тени для век оттенка Peach Fuzz с глитером, можно вдруг свой образ превратить в праздничный вечерний.

Чтобы создать нежный стеклянный эффект для губ с персиковым цветом, достаточно даже нанести блеск или светлую помаду этого оттенка.

Ранее OBOZ.UA писал, что Pantone опубликовал маникюр в новом трендовом цвете 2024 года, но был разгромлен в сети.

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