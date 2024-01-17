Помада на сухих губах, слишком много румян и другие распространенные ошибки в зимнем макияже

Мы уверены, что вы ежегодно, незадолго до зимы, проверяете, актуальны ли фасоны ваших вещей, и будет ли в них комфортно в морозную погоду. Аналогично не ленитесь делать ревизию декоративных и уходовых средств. Почему это важно? Если будете использовать те же кремы/сыворотки и цветовые гаммы в макияже, что и в теплое время – ошибок не избежать.

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Чего не стоит делать во время нанесения косметики зимой? Что именно мешает вам выглядеть свежей и ухоженной? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. Чрезмерно сухая кожа

Ключевой момент в зимнем макияже – тщательное увлажнение кожи. На сухом и шелушащемся эпидермисе любая косметика будет выглядеть небрежно: она подчеркнет все неровности. Итак, подберите вместе с косметологом уходовые средства, насыщенные витаминами и маслами. Наносить их нужно на лицо, шею и зону декольте примерно за полчаса до накладывания косметики.

2. Пренебрежение праймером

Это средство – идеальная база под мейкап. Его наносят перед тональным кремом или пудрой. Праймер заполняет поры и мелкие морщинки, делая кожу более ровной и гладкой. Кроме того, зимой он защищает от обветривания и обмораживания. Не рекомендуем игнорировать его, если хотите придать лицу свежий вид.

3. Неправильно подобранные оттенки

Зимой кожа становится бледнее, ежели весной или летом. Именно поэтому тональный крем советуем выбирать на один тон светлее, чем тот, который используете в теплые времена года. Добавим, что нюдовый мейкап зимой придает лицу болезненный вид. Легкие акценты помогут избежать этого. Например, подведите верхние веки черным карандашом или нанесите и растушуйте насыщенные тени.

4. Сухие и неухоженные губы

Не забывайте регулярно увлажнять губы (перед каждым выходом на улицу или перед сном). На сухих помада или блеск будет выглядеть неэстетично. Также отметим, что искусанные губы со стертой кожей – это не только некрасиво, но и повышает риск заражения инфекциями.

5. Большое количество румян

Морозная погода нередко "вырисовывает" на щеках естественный румянец. Именно поэтому лучше вообще не наносить румяна. В противном случае отдавайте предпочтение легким кремовым текстурам. Смуглым подойдут темные оттенки, а бледнолицым – холодные розовые и с персиковым подтоном.

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