Жены Зеленского и Залужного выбрали похожие образы для новогодних фото

Новогоднюю ночь принято делить с близкими – это негласное правило даже для чиновников. По случаю праздника президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный поделились фотографиями со своими женами, которые выбрали похожие образы для встречи 2024-го года.

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Глава государства опубликовал фотографию с первой леди Еленой Зеленской на своей Instagram-странице. На ней супруги посреди кабинета президента, а позади них мерцает новогодняя елка.

В свою очередь Залужный поделился снимком со своей любимой – Еленой Залужной. На селфи – муж и жена рядом с главным атрибутом праздника.

И хотя атмосфера открыток совершенно разная, однако можно увидеть немало интересных совпадений. В частности, Елена Зеленская нарядилась в белую вышитую рубашку, а Владимир Зеленский традиционно в цвете хаки. Генерал Залужный в свою очередь для празднования Нового года выбрал похожий свитшот, однако темнее по цвету. А его жена Елена подобно Зеленской – белую блузу.

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