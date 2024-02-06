Елене Зеленской исполнилось 46. Самые эффектные образы первой леди, которые хочется рассматривать еще и еще

Первой леди Украины Елене Зеленской 6 февраля исполнилось 46 лет. Стиль жены украинского лидера менялся в течением десятилетий, и в прошлом году она показала немало новых образов, сочетавших в себе вечно актуальную элегантность и модные новинки.

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OBOZ.UA решил рассказать о топ-10, по мнению редакции, лучших аутфитов первой леди. Иногда они были яркими, но чаще лаконичными, темными и сдержанными.

Елена Зеленская ценит классические костюмы-двойки и тройки. В гардеробе украинки много вариантов темных и светлых цветов, в которых первая леди встречается с уважаемыми гостями.

Летом Елена Зеленская с кронпринцессой Дании Мэри пообщались с украинскими и датскими волонтерами города Гадерслева в роскошном костюме молочного цвета. Первая леди любит однотонные наряды с лаконичными деталями. Обычно это брошки украинских дизайнеров.

Во время официального визита в США и Канаду украинская первая леди нарядилась в вышиванку от бренда Etnodim и Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара". Аутентичный элемент гардероба она соединила с классическими брюками.

Не все наряды Елены Зеленской однотонны. Иногда на них присутствуют стильные, минималистические элементы, такие как белая линия на джемпере. Это делает образы украинки одновременно классическими и модными.

24 августа, в 32-ю годовщину провозглашения независимости Украины супруги Зеленские одели вышиванки. На президенте был милитари-вариант, а первая леди нарядилась в расшитую желтыми и голубыми узорами рубашку с национальной символикой. Это еще один пример, как украинская вышиванка может стильно выглядеть на праздники и каждый день.

Как мы уже упоминали, отдельное место в сердце Елены Зеленской занимают брошки. У первой леди есть целая коллекция со знаковыми украшениями. Например, в форме Украины с границами 1991 года и кувшина-петушка, уцелевшего во время обстрела. С ними даже базовые костюмы украинки смотрятся оригинально.

Отдельного внимания заслуживают фасоны костюмов супруги президента Украины. Летом она посетила Корею в светлом костюме с разрезами на рукавах.

Нечасто, но уместно, первая леди демонстрирует яркие цвета. Например, красную рубашку, в которой появилась во Львове.

К слову, первая леди не постоянно ходит в сдержанных костюмах и платьях средней длины. Ей не чужды обычные джинсы, когда речь идет о менее формальных встречах. Недавно она в спортивном пуховике встретилась с украинцами.

У первой леди также можно поучиться сочетать одежду и обувь одного цвета, но разных оттенков. Так, как она сделала с голубым костюмом во время одного из интервью.

Ранее OBOZ.UA писал, что Зеленская показала самые модные цвета зимы 2023-2024 годов. С чем их совмещать – смотрите по ссылке.

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