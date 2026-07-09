Часть Украины накроют грозы и ливни: синоптики дали прогноз на пятницу

В пятницу, 9 июля, в Украине ожидается дождливая погода, местами с грозами. Температура воздуха – комфортная: теплее всего будет в восточных регионах, там столбики термометров поднимутся до +28 градусов.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Потепление она прогнозирует уже со следующей недели.

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"Завтра в Украине будет преобладать влажная воздушная масса с периодическими дождями – повсеместно", – говорится в сообщении.

Метеоролог предупредила, что местами в Украине возможны интенсивные ливни, грозы и неблагоприятные погодные явления. Несмотря на это, температура воздуха останется умеренной.

Днем, по словам Диденко, воздух будет прогреваться до +19 – +23 градусов, в восточных областях – до +25 – +28 градусов, а на западе страны – до +17 – +22 градусов.

В Киеве также прогнозируют дождливую погоду, местами с грозами. Дневная температура в столице составит около +20 – +22 градусов.

Синоптик также добавила, что потепления стоит ожидать уже на следующей неделе.

Напомним, синоптик Иван Семилит сообщил, что в ближайшие дни погоду в Украине будет определять циклон, расположенный над странами Балтии, который принесет дожди, грозы и умеренное понижение температуры. В то же время быстрого возвращения новой волны сильной жары как минимум до середины следующей недели не ожидается.

Как сообщал OBOZ.UA, над Атлантикой сейчас формируется еще одна "интенсивная волна жары", поэтому Европу ждут "еще более смертоносные недели" из-за аномальных температур. Первыми под влияние новой волны попадут Португалия и юг Испании.

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