Какая обувь в тренде этим летом: топ-7 сандалий

Этим летом в моде удобная, яркая и немного ностальгическая обувь. Среди главных трендов сезона – вьетнамки, сандалии с перекрещивающимися ремешками, сабо, обувь на танкетке, модели с открытым носком, сандалии с цветочным принтом и элегантные босоножки с тонкими ремешками.

Видео дня

Летний гардероб трудно представить без открытой обуви. Именно сандалии и босоножки чаще всего становятся основой повседневных образов: их носят с платьями, шортами, льняными костюмами, джинсами, юбками и легкими брюками. В сезоне 2026 дизайнеры вернули сразу несколько знакомых моделей из прошлых лет, но сделали их более современными.

Вьетнамки

В моде как простые резиновые модели на плоской подошве, так и более дорогие варианты из кожи, бархата, на платформе или с небольшим каблуком. Лучше всего они подходят к непринужденным образам: льняным брюкам, длинным юбкам, сарафанам и минималистичным платьям.

Сандалии с перекрещивающимися ремешками

Сандалии с перекрещивающимися ремешками – одна из самых удобных моделей сезона. Их легко узнать по широким ремешкам, которые перекрещиваются на подъеме стопы.

Перекрещивающиеся ремешки придают образу стиль и в то же время хорошо фиксируют ногу, поэтому сандалии не спадают во время ходьбы. Это удачный вариант на каждый день.

Сабо

Сабо снова вернулись в моду. Модели с массивной подошвой, деревянными элементами или имитацией дерева хорошо вписываются в стиль бохо, который традиционно становится особенно актуальным летом.

Такая обувь добавляет несколько сантиметров роста, но при этом остается более удобной, чем классические каблуки. Сабо можно носить с широкими джинсами, легкими платьями, юбками миди и натуральными тканями.

Обувь на танкетке

Танкетки ассоциируются с модой 2000-х, но этим летом они возвращаются в обновленном виде. Если раньше такие босоножки часто имели плетеную или пляжную подошву, то теперь дизайнеры делают ставку на кожу, лаконичные формы и более сдержанный вид.

Танкетки можно сочетать даже с городскими образами – например, с платьем-рубашкой, широкими брюками или летним костюмом.

Peeptoes

Еще один ретро-тренд этого лета – обувь с открытым носком. Peeptoes имеют небольшой вырез спереди, через который видны один или два пальца.

Такие модели напоминают моду 40-х и 50-х годов, поэтому легко придают образу женственности. Чтобы обувь не выглядела слишком винтажной, её лучше сочетать с современными вещами: джинсами, кожаной курткой, простым топом или минималистичным платьем.

Сандалии с цветочным принтом

Цветы в этом сезоне появляются не только на платьях и блузках, но и на обуви. В тренде сандалии, мюли и босоножки с крупными декоративными цветами.

Такая обувь сразу становится главным акцентом образа, поэтому остальные вещи лучше выбирать более сдержанные. Лучше всего цветочные сандалии сочетаются с юбками, платьями мини или миди, а также с простыми летними комплектами без лишних деталей.

Сандалии с тонкими ремешками

Strappy sandals – это босоножки с тонкими ремешками, которые могут обхватывать стопу или лодыжку. Они выглядят легко, элегантно и хорошо фиксируют ногу.

Такие модели особенно уместны для вечерних летних образов, но их можно носить и днём. Они подходят к платьям-комбинациям, юбкам, легким костюмам и даже джинсам, если хочется сделать образ более утончённым.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о трендовых летних платьях для женщин старшего возраста.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.