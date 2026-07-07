Какая обувь в тренде этим летом: топ-7 сандалий
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Этим летом в моде удобная, яркая и немного ностальгическая обувь. Среди главных трендов сезона – вьетнамки, сандалии с перекрещивающимися ремешками, сабо, обувь на танкетке, модели с открытым носком, сандалии с цветочным принтом и элегантные босоножки с тонкими ремешками.
Летний гардероб трудно представить без открытой обуви. Именно сандалии и босоножки чаще всего становятся основой повседневных образов: их носят с платьями, шортами, льняными костюмами, джинсами, юбками и легкими брюками. В сезоне 2026 дизайнеры вернули сразу несколько знакомых моделей из прошлых лет, но сделали их более современными.
Вьетнамки
В моде как простые резиновые модели на плоской подошве, так и более дорогие варианты из кожи, бархата, на платформе или с небольшим каблуком. Лучше всего они подходят к непринужденным образам: льняным брюкам, длинным юбкам, сарафанам и минималистичным платьям.
Сандалии с перекрещивающимися ремешками
Сандалии с перекрещивающимися ремешками – одна из самых удобных моделей сезона. Их легко узнать по широким ремешкам, которые перекрещиваются на подъеме стопы.
Перекрещивающиеся ремешки придают образу стиль и в то же время хорошо фиксируют ногу, поэтому сандалии не спадают во время ходьбы. Это удачный вариант на каждый день.
Сабо
Сабо снова вернулись в моду. Модели с массивной подошвой, деревянными элементами или имитацией дерева хорошо вписываются в стиль бохо, который традиционно становится особенно актуальным летом.
Такая обувь добавляет несколько сантиметров роста, но при этом остается более удобной, чем классические каблуки. Сабо можно носить с широкими джинсами, легкими платьями, юбками миди и натуральными тканями.
Обувь на танкетке
Танкетки ассоциируются с модой 2000-х, но этим летом они возвращаются в обновленном виде. Если раньше такие босоножки часто имели плетеную или пляжную подошву, то теперь дизайнеры делают ставку на кожу, лаконичные формы и более сдержанный вид.
Танкетки можно сочетать даже с городскими образами – например, с платьем-рубашкой, широкими брюками или летним костюмом.
Peeptoes
Еще один ретро-тренд этого лета – обувь с открытым носком. Peeptoes имеют небольшой вырез спереди, через который видны один или два пальца.
Такие модели напоминают моду 40-х и 50-х годов, поэтому легко придают образу женственности. Чтобы обувь не выглядела слишком винтажной, её лучше сочетать с современными вещами: джинсами, кожаной курткой, простым топом или минималистичным платьем.
Сандалии с цветочным принтом
Цветы в этом сезоне появляются не только на платьях и блузках, но и на обуви. В тренде сандалии, мюли и босоножки с крупными декоративными цветами.
Такая обувь сразу становится главным акцентом образа, поэтому остальные вещи лучше выбирать более сдержанные. Лучше всего цветочные сандалии сочетаются с юбками, платьями мини или миди, а также с простыми летними комплектами без лишних деталей.
Сандалии с тонкими ремешками
Strappy sandals – это босоножки с тонкими ремешками, которые могут обхватывать стопу или лодыжку. Они выглядят легко, элегантно и хорошо фиксируют ногу.
Такие модели особенно уместны для вечерних летних образов, но их можно носить и днём. Они подходят к платьям-комбинациям, юбкам, легким костюмам и даже джинсам, если хочется сделать образ более утончённым.
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