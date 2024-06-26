Забудьте о ярких цветах и низкой талии: как носить широкие брюки женщинам низкого роста

Невысокие женщины часто избегают широких брюк, ошибочно полагая, что они испортят их пропорции фигуры. Однако правильный цвет, размер и посадка могут, наоборот, сделать силуэт выше, а ноги – длиннее.

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Чтобы научиться правильно стилизовать свободные брюки из любого материала, нужно сначала подобрать удачную модель. Редакторы модного портала Who What Wear дали советы модницам, которые не хотят носить скини все время.

Широкие брюки на низкой талии действительно укорачивают зрительно ноги, поэтому такую посадку лучше игнорировать. Важно добавить дополнительные сантиметры именно к нижней части тела, чтобы фигура казалась более вытянутой.

Также следует помнить, что длина брюк не должна быть слишком короткой или длинной. Если в магазине нет такой пары, можно взять вариант с более длинной штаниной, чтобы потом ее подвернуть, подрезать или обуть каблуки.

Кстати, именно обувь с такими штанами играет решающую роль. Высокие кроссовки, ботильоны на устойчивом каблуке или платформа подарит желаемые сантиметры к длине ног.

Стилисты не рекомендуют искать яркие дизайны и кислотные цвета. Предпочтение следует отдать темным, нейтральным и однотонным штанам. Если они еще и будут повторять цвет верхней части образа, фигура будет выглядеть целостно.

Такой расслабленный образ можно примерить как зимой, выбрав брюки из плотной ткани, так и летом, если подобрать легкие, сатиновые или шелковые варианты.

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