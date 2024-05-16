Безнадежно устарели: 5 летних платьев, которые стали антитрендами в 2024 году

Летом, когда невыносимая жара заставляет достать самую легкую одежду в гардеробе, выбор часто падает на платья простого кроя. В таких образах легче переносить высокую температуру и гулять в час пик. Однако не все из них остаются актуальными.

Некоторые платья в 2024 году вышли из моды. Редакторы Who What Wear рассказали, какие модели этим летом будут выглядеть безнадежно устаревшими.

На запах

Длинные или короткие платья, которые запахиваются на уровне талии, очень практичны и удобны, однако этот фасон уже слишком долго был актуален. Гораздо лучше в новом сезоне будут смотреться модели с драпировкой или рюшами.

Платья-футболки

Простые платья с короткими рукавами, больше напоминающие длинные футболки, также вышли из моды, ведь выглядят просто и неинтересно. Льняные аналоги, повторяющие силуэт фигуры, будут более эффектными и популярными.

Много слоев

Наслоение тканей в наряде – не только непрактично летом, но и немодно. Такие варианты затрудняют доступ воздуха к телу и уродуют фигуру.

Горошек

Выбирая принт на платье, лучше избегать надоевшего горошка. Хотя он считается романтичным и отсылает в ретро-тенденции, летом этого года такой выбор будет неудачным.

Вельветовые

Плотные платья из вельвета вышли из моды, как только им на замену пришли джинсовые сарафаны. Когда нужно подобрать образ, который бы держал форму, предпочтение следует отдать моделям из денима.

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