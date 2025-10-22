Забудьте о 'каскаде' и наращенных ресницах: украинский стилист назвала главные антитренды 2025

Украинский стилист Инна Гриненко поделилась перечнем главных антитрендов этого сезона, которые могут сделать ваш внешний вид устаревшим. Как отметила эксперт, в 2025 году мода все активнее движется в сторону натуральности, поэтому стоит отказаться от всех "искусственных" элементов внешности.

Собственный антирейтинг стилист обнародовала на личной странице в Instagram. Она прошлась по различным тенденциям, которые казалось бы не так давно были на пике популярности, но сегодня потеряли актуальность.

Первую строчку среди антитрендов 2025 года заняли наращенные ресницы, а особенно чересчур объемный вариант.

По словам Инны Гриненко, из моды давно вышел и желтый блонд. Эту тенденцию следует оставить в 2015 году.

Могут испортить ваш внешний вид и слишком ярко накрашенные брови с четким контуром. Как отметила стилист, давно пора забыть о татуаже.

По словам эксперта, не стоит делать яркие вечерние макияжи днем. Особенно неуместно выглядит мейкап, где тон вашего лица и шеи сильно отличается. Потеряли свою актуальность и слишком большие губы.

Не сделают ваш образ "дорогим" и неухоженные пальцы рук. В частности, совсем не эстетично выглядят сильно отросшие нарощенные ногти.

Вышла из моды и стрижка "каскад", от которой несколько сезонов назад фанатели многие девушки. Как отметила Инна Гриненко, эта прическа не имеет формы и добавляет лишнего возраста.

