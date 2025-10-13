Три осенних тренда, которые вышли из моды, и чем их заменить

В разгар осеннего сезона из моды вышли сразу несколько трендов, которые ранее возглавляли показы именитых брендов. Однако отчаиваться не стоит. Им на замену пришли альтернативы, ничем не хуже прошлогодних тенденций.

Видео дня

Как рассказали редакторы сайта Real Simple, некоторые яркие модные хиты угасли внезапно и надолго. Среди них смелые дизайны и строгие силуэты.

Вязаный жилет

Несколько сезонов подряд модницы всего мира стилизовали теплый, вязаный жилет в стиле осенних свитеров с рубашками, чтобы придать немного уюта формальному образу. В этом году стилисты рекомендуют заменить его на свитер-поло с воротничком. Он выглядит более лаконично и лучше защищает от холодов.

Узкие юбки

Вместе с упадком стиля "офисная сирена" неудобные юбки-карандаши также потеряли свою популярность. На их место пришли широкие, хлопковые юбки с пространством для движения.

Животные принты

Минималистичный зебровый, смелый леопардовый и агрессивный змеиный принты отжили свою эпоху популярности и остались ждать новой волны возрождения. Тем временем их место уверенно заняла одежда с дизайном в стиле бохо. Она характеризуется сочетанием этнических, цветочных и геометрических узоров со свободной, художественной небрежностью и яркими цветами.

Ранее OBOZ.UA писал, что прическа из детства вернулась в моду. Все об индийской косе – читайте в материале.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.