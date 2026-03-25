'Ягодные ногти' – модный тренд весны: как выглядит маникюр, который уже заполонил соцсети

В конце марта в соцсетях начал стремительно набирать популярность нейл-тренд – так называемые "ягодные ногти". Речь идет о маникюре, в котором сочетают насыщенные оттенки красного, вишневого, сливового, розового вместе с холодными синими и бирюзовыми цветами.

Как отмечают в Who What Where, тренд уже активно распространяется в Instagram и TikTok, а мастера маникюра называют его одним из ключевых весной 2026 года. Его особенность – в контрастном миксе цветов, которые раньше считались сложными для сочетания, но сейчас они формируют яркий и одновременно гармоничный дизайн.

"Ягодный" маникюр стал логическим продолжением предыдущих бьюти-тенденций с "вкусными" названиями, однако в отличие от "молочных" или полупрозрачных покрытий, новый тренд делает акцент именно на насыщенности и глубине цвета. Речь идет не о едва заметных оттенках, а о выразительном сочетании – от темной вишни до кобальтового или нежно-голубого.

В частности, подобные цветовые комбинации уже появлялись на подиумах весенних коллекций 2026 года, где доминировали сочетания красного и синего.

Среди самых популярных вариантов "ягодного" нейл-арта – французский маникюр в бордово-синих оттенках, темно-вишневое покрытие с бирюзовыми акцентами, а также дизайны с контрастными точками или 3D-элементами. Отдельно выделяют стиль с разными цветами на каждом ногте, который дополняют декоративными деталями – звездами или узорами.

Еще один вариант – так называемый color block, когда яркую базу, например бирюзовую, сочетают с насыщенными "ягодными краями". Такие решения выглядят максимально заметно и ассоциируются с уже теплым сезоном.

