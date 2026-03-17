С красной дорожки 'Оскара 2026': как выглядит любимый весенний маникюр звезд

На церемонии вручения премии "Оскар 2026" в Лос-Анджелесе, США, внимание традиционно привлекли не только роскошные платья звезд, но и детали их бьюти-образов. Одной из самых заметных тенденций вечера стал маникюр – В этом году знаменитости массово отказались от ярких цветов и сложного дизайна.

Главным трендом красной дорожки стал максимально естественный маникюр, который почти не имеет цвета. Такой выбор звезд Vogue уже называет одним из ключевых бьюти-направлений этой весны.

Красная дорожка театра Dolby традиционно демонстрирует не только модные образы, но и бьюти-тенденции нового сезона. Если еще несколько недель назад на церемонии Goya 2026 в Испании преобладали темные, насыщенные и блестящие оттенки лака, то на "Оскаре" тенденция изменилась кардинально.

Самым часто повторяющимся "цветом" ногтей среди знаменитостей стало фактическое отсутствие цвета. Речь идет не о полностью прозрачном лаке и не о классическом нюде – звезды выбирали деликатное покрытие с легким глянцевым финишем и едва заметным оттенком, максимально приближенного к естественному цвету ногтя.

Помимо оттенка, общей деталью для многих образов стала и длина ногтей. Предпочтение отдали короткому маникюру с аккуратной формой. Самым популярным вариантом стал так называемый squoval – квадратная форма с мягко закругленными краями, которая выглядит сдержанно и элегантно.

"В маникюре рекомендую избегать чрезмерного декора. Короткие ногти квадратной формы с мягкими краями и безупречный лак значительно изящнее любого сложного дизайна", – отмечает источнику эксперт Ана Мартин.

