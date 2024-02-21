Выгодная инвестиция в гардероб: 5 моделей верхней одежды на весну 2024

Чтобы весенняя верхняя одежда прослужила вам не один сезон, стоит обратить внимание на ключевые детали. Во-первых, выберите классические или пастельные цвета. Например, фисташковый, карамельный, молочный или шоколадный. Во-вторых, откажитесь от "интересных" декораций на изделии: бахрома, пайетки, стразы, шипы и т.д. Все они ушли в прошлое лет 10 назад. И в третьих, приобретите вещь из качественных материалов.

А на какие фасоны верхней одежды стоит делать ставку, чтобы те прекрасно дополняли как casual, так и романтический или деловой стиль? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. Макси-пальто

Весной 2024 года в тренде будут длинные пальто прямого кроя. И это хорошая новость! Ведь они визуально вытягивают силуэт и, в отличие от приталенных, прекрасно вписываются в любой аутфит. Экспериментируйте с различными материалами и фактурами, такими как кашемир, твид, драп или букле.

2. Кожаные куртки

Приталенные и полуприталенные модели уже давно устарели. Замените их на прямой или oversize-крой, который визуально делает обладательницу более стройной. В этом году в тренде байкерские и мотокуртки, но все еще "в игре" кожаные пуховики, блейзеры, изделия с ремнем или с имитацией кожи рептилий.

3. Бомберы

Раньше бренды предлагали исключительно кожаные бомберы. Сейчас ассортимент значительно шире: из эко-меха, букле, плащевки, нейлона, плотного хлопка и т.д. Любая из этих моделей будет органично выглядеть с грубыми ботинками или челси.

4. Тренчи

Конечно, вы можете дополнить лук "вечно актуальным" хлопковым тренчем песочного цвета. Однако так вы "сольетесь" с массой других модниц. Лучше обратите внимание на иные краски и фактуры. Это может быть кожаный плащ фисташкового цвета или джинсовый – в мокко, шоколадном или грязно-голубом оттенке.

5. Пиджаки-пальто

Здесь речь идет об утепленных пиджаках из твида, шерсти или любой другой пальтовой ткани. Благодаря оптимальной длине и прямому крою они не сковывают движения так, как это делают макси-модели. А разнообразие принтов позволяет интересно стилизовать монохромную одежду.

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