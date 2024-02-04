Теперь без skinny и рваных: 5 моделей джинсов, которые будут модными в 2024 году

К счастью, остались в прошлом дерзкие джинсы с потертостями, цепями или рваными элементами. На пьедестал "выходят" лаконичные модели, которые вписываются в стили quiet luxury, office siren и Old Money. Итак, если вам по душе что-нибудь более экстравагантное, придется пересмотреть свои вкусы.

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На какие фасоны джинсов стоит делать ставку в 2024-м году? Читайте в материале OBOZ.UA.

1. Dark wash jeans

Это – джинсы свободного кроя из темного денима. Они же – серьезный конкурент классических брюк из костюмной ткани. Как их можно стилизовать? Светлой рубашкой или свитером oversize, белым поло, блузой и вязаным жилетом и т.д. Из обуви лучше всего подойдут лоферы или грубые ботинки.

2. Прямые джинсы relaxed fit

Монохромные джинсы прямого кроя были популярны в 90-е, и до сих пор остаются в трендах. Их можно рифмовать с корсетом/боди и oversize-пиджаком, с фантазийной блузой или, например, с укороченным свитером. Завершите свой образ небольшой кожаной (летом/весной) или "пушистой" сумкой из экомеха (осенью/зимой).

3. Бэгги (Wideleg)

Джинсы с высокой талией и широкими штанинами – отличный вариант для высоких девушек. Тем, у кого рост низкий или средний, рекомендуем игнорировать данный тренд. Как сбалансировать силуэт, учитывая объемы бэгги? Носите их вместе с боди, водолазками, корсетами или лонгсливами. Обувь должна быть на стойких каблуках и высотой 3-5 см.

4. Со стрелками

Наверно, вы знаете, что стрелки на брюках визуально вытягивают силуэт. Итак, эту особенность дизайнеры "одолжили" для джинсов. В 2024-м году будут популярны модели как с вышитыми стрелками спереди штанин, так и с защипами. Особенно эффектно они выглядят вместе с узким ремнем бордового или шоколадного оттенка.

5. Джинсы "подковы"

Это – тренд для смелых девушек, которые не боятся экспериментировать. Ключевые особенности таких джинсов: средняя или высокая посадка, мешковатые штанины и силуэт, который изгибается на бедрах и слегка сужается на лодыжках. Их желательно носить с обувью на каблуке. К примеру, со слингбэками или остроносыми сапогами.

Ранее OBOZ.UA писал о том, на какие платья стоит обратить внимание в 2024-м году, если хотите ловить на себе захватывающие взгляды прохожих.

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