Выбросьте их: 5 устаревших вещей гардероба, от которых стоит избавиться каждой женщине
С началом нового года мы традиционно отказываемся от старого, чтобы начать все с чистого листа. Гардероб не исключение из правил – самое время избавиться от антитрендов, вышедших из моды.
Эксперты Who What Wear собрали подборку из вещей, которым уже давно не место в вашем шкафу. Модное издание WWW также показало альтернативы, которые могут стать заменой неактуальных тенденций.
Нет: Брюки парашюты
Да: Широкие штаны
Времена легких мешковатых брюк-парашютов прошли. Лучше заменить их на широкие брюки, уже ставшие своеобразной классикой.
Нет: Сумка-ведро
Да: Функциональные сумки
Сумку-ведро нельзя назвать практичной, ведь ее тяжело носить, как кросс-боди. Альтернативой станет функциональная сумка, которая сейчас в тренде.
Нет: Массивные лоферы
Да: Утонченные лоферы
Массивные лоферы лучше заменить более практичным и изящным вариантом, напоминающим трендовые балетки. Они подойдут к любому образу.
Нет: Джинсовые макси-юбки
Да: Сатиновые слип-юбки
Несмотря на то, что в 2023 году джинсовые макси-юбки были очень популярны, сатиновые слип-юбки – это более классический и вневременный предмет гардероба. Это не только одна из самых универсальных вещей, которые вы можете иметь в своем шкафу, но и одна из самых утонченных.
Нет: Большие и тонкие серьги-кольца
Да: Массивные серьги-кольца
Большие, тонкие кольца обычно вне времени, однако лучшим станет более массивный вариант сережек. Они станут идеальным дополнением к любому ансамблю.
Ранее OBOZ.UA рассказывал об антитрендах зимы 2024 года: какие вещи давно пора выбросить и чем их заменить.
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