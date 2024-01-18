Выбросьте их: 5 устаревших вещей гардероба, от которых стоит избавиться каждой женщине

С началом нового года мы традиционно отказываемся от старого, чтобы начать все с чистого листа. Гардероб не исключение из правил – самое время избавиться от антитрендов, вышедших из моды.

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Эксперты Who What Wear собрали подборку из вещей, которым уже давно не место в вашем шкафу. Модное издание WWW также показало альтернативы, которые могут стать заменой неактуальных тенденций.

Нет: Брюки парашюты

Да: Широкие штаны

Времена легких мешковатых брюк-парашютов прошли. Лучше заменить их на широкие брюки, уже ставшие своеобразной классикой.

Нет: Сумка-ведро

Да: Функциональные сумки

Сумку-ведро нельзя назвать практичной, ведь ее тяжело носить, как кросс-боди. Альтернативой станет функциональная сумка, которая сейчас в тренде.

Нет: Массивные лоферы

Да: Утонченные лоферы

Массивные лоферы лучше заменить более практичным и изящным вариантом, напоминающим трендовые балетки. Они подойдут к любому образу.

Нет: Джинсовые макси-юбки

Да: Сатиновые слип-юбки

Несмотря на то, что в 2023 году джинсовые макси-юбки были очень популярны, сатиновые слип-юбки – это более классический и вневременный предмет гардероба. Это не только одна из самых универсальных вещей, которые вы можете иметь в своем шкафу, но и одна из самых утонченных.

Нет: Большие и тонкие серьги-кольца

Да: Массивные серьги-кольца

Большие, тонкие кольца обычно вне времени, однако лучшим станет более массивный вариант сережек. Они станут идеальным дополнением к любому ансамблю.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об антитрендах зимы 2024 года: какие вещи давно пора выбросить и чем их заменить.

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