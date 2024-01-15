Антитренды зимы 2024: какие вещи давно пора выбросить (и чем их заменить!)

Есть кутюрье, которые, кажется, умеют предсказывать две вещи: в каком направлении будет развиваться мода далекого будущего и, соответственно, какая одежда десятилетиями не будет покидать тренды. К примеру, Ив Сен-Лоран в 50-60-е годы прошлого века создал и популяризировал платья-трапеции, фантазийные прозрачные блузы, женские брючные костюмы и одежду в стиле сафари, а тренч адаптировал под женский силуэт. Сейчас схожие изделия "красуются" в многочисленных коллекциях домов моды, и они прекрасно вписываются в современные образы.

Видео дня

А есть неудачные эксперименты дизайнеров, которые держатся в трендах несколько лет (в лучшем случае) или один сезон (в худшем). О некоторых из них узнайте в материале OBOZ.UA. Поговорим именно о зимних старомодных изделиях.

1. Шапка крупной вязки

Еще в 2018-м массивные шапки из шерсти крупной вязки носила чуть ли не каждая вторая streetstyle-звезда. Особым преимуществом таких моделей было то, что в них тепло и комфортно даже во время жуткого мороза. Почему они покинули тренды? Потому что сложные в стилизации и визуально искажают пропорции тела (делают голову "больше"). К счастью, альтернативы есть: панама из экомеха, шапка-бини или, например, капор.

2. Джемпер/свитер с жемчугом, стразами и т.д.

В 80-х и вплоть до начала 2000-х считалось, что пайетки, жемчуг, стразы или меховые элементы – то, что делает вещи более праздничными и эффектными. Сегодня такие дизайнерские решения неуместны и смотрятся "дешево". Лучше выберите монохромный свитер из натуральных волокон. Он будет "выручать" вас не один год!

3. Угги

В начале 2010-х эта обувь была одним из самых стильных вариантов для зимы. Угги отлично согревали ноги и не вызывали дискомфорта даже после ношения в течение дня. Приблизительно тогда же на пике славы были массивные кроссовки и сапоги, декорированные длинным мехом. К счастью, сейчас все эти тренды на "гигантскую" обувь остались в прошлом. Они визуально делали ноги объемнее и не всегда удачно интегрировались в образы. Теперь в моде ботинки на шнуровке и высокие кожаные сапоги без декора.

4. Приталенная куртка

Верхняя одежда силуэтного кроя – это не только антитренд, но и непрактичная вещь для зимы. В слишком тонкой вам будет холодно, а объемная и приталенная визуально изуродует пропорции фигуры. Поэтому советуем надевать верхнюю одежду прямого или oversize-кроя, которая в ближайшие годы "не планирует" выходить из моды.

5. Верхняя одежда с мехом

Скажите "нет" пуховикам с меховыми карманами, воротником, рукавами или капюшоном. Во-первых, пушистые детали визуально придают лишний объем разным частям тела, отчего образ выглядит несбалансированным. Во-вторых, мех достаточно быстро становится неаккуратным – и все изделие теряет презентабельный вид. Обратите внимание на дафлкоты, пальто Teddy, экошубы или дубленки.

Ранее OBOZ.UA писал о 5 старомодных вещах, которые до сих пор носят Кейт Миддлтон, Марго Робби и другие мировые звезды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!