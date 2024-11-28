В последний раз был в тренде в 90-х: давно забытый стиль в одежде покорил современных модниц

Лишь недавно модницы мира были в восторге от стиля clean girl – незначительного количества косметики, минималистичной одежды и аксессуаров. На стыке 2024 и 2025 годов тренды диктует уже другая тенденция, продвигающая в моду шубы, выразительный макияж и акцентные украшения. Последний раз такие образы можно было увидеть в бандитскую эпоху 90-х.

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На сайте Marie Claire рассказали, что в этом сезоне возвращается эстетика Mob Wife (в переводе – жена гангстера). Это течение подражает женщинам бандитов, которые не боялись создавать сексуальные и эффектные образы.

Что такое Mob Wife и какой он выглядит

Источником вдохновения для этого стиля является гардероб женщин, которые имели романтическую связь с криминальными авторитетами. Проще говоря, в моду возвращаются вещи, кричащие о том, что за них немало заплатили.

Вы можете сочетать базовые цвета с вещами из меха и кожи, обувью на каблуке, винтажными массивными аксессуарами. Довершит образ макияжа: выразительный контуринг, глаза подведенные черным карандашом, красная помада или же темно-нюдовый блеск в сочетании с коричневым карандашом – все это о Mob Wife.

Звездам понравился этот стиль. К примеру, певица Рианна осенью появилась на открытом магазине Savage x Fenty в невероятном образе, состоявшем из камуфляжного, едва прозрачного мини-платья, колготок такого же цвета и обуви на каблуке. Лук Рианна соединила с шубой оливково-бордовой окраски, придавшей ему дерзости.

Актриса Дженнифер Лопес появилась на публике в огромной шубе из эко-меха в стиле Mob Wife. Она прекрасно скомбинировала шикарное изделие из меха с обычными кроссовками, которые немного "расслабили" образ.

Актриса Дакота Джонсон, которую встретили фанаты у гостиницы, была одета в трендовую шубу. Звезда скомбинировала ее с обычными джинсами прямого кроя и черной лаковой обувью с острым мысом. Из аксессуаров звезда выбрала замшевую сумку, которая также популярна осенью 2024 года.

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