Есть в гардеробе Виктории Бекхэм и Елены Зеленской: как выглядит модный костюм 2024 года. Фото

Этой осенью невероятно популярным оказался деловой черный костюм-двойка. На самом деле это универсальная, удобная и стильная вещь в гардеробе каждой женщины. Такую одежду можно стилизовать по-разному, благодаря чему легко создать как сдержанный, так и романтичный образ.

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OBOZ.UA собрал стильные образы известных личностей, одетых в трендовый черный костюм, как, например, Виктория Бекхэм и Елена Зеленская.

Первая леди Украины встретила министра экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенью Шульце в черном деловом костюме. Из-под жакета виднелась рубашка белого цвета. Такая одежда подчеркнула уверенность и решительность Елены Зеленской. Жена президента Украины обула каблуки с острым мысом, которые, кстати, тоже сейчас в тренде.

Виктория Бекхэм получила множество восхищённых отзывов от поклонников, когда вышла на публику в элегантном образе. Стильный черный блейзер удачно сочетался с довольно широкими и длинными брюками, закрывавшими обувь.

Дженнифер Уинджет тоже выбрала именно такую вещь на эту осень. Актриса выставила пост с фотосессии на своей странице в Instagram, где была одета в сдержанный черный костюм-двойку. Свой образ Дженнифер завершила прической с мягкими локонами и нюдовым макияжем.

Также этот костюм был замечен на Белле Хадид. Модель впервые за два года вернулась на подиум и была одета именно в черные брюки и такого же цвета сдержанный жакет. Образ был дополнен белой рубашкой, видневшейся из-под пиджака, и квадратными очками.

Английская актриса Кейт Уинслет также появилась на одном из мероприятий в черном сдержанном костюме. Звезда соединила укороченные черные брюки с блузкой серого цвета. На плечи Кейт накинула пиджак, а шею украшали несколько волшебных подвесок. Образ дополнили золотые кольца. Завершили лук туфли на каблуке и очки в черной оправе.

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