Уже устарели: 5 причесок, которые не стоит выбирать женщинам 40+

Выбор правильной прически после 40 лет играет решающую роль в создании гармоничного и современного образа. Часто женщины привыкают к определенному стилю годами, не замечая, как некогда модные решения начинают работать против их внешности.

Современные тренды диктуют мягкость, подвижность и естественность, тогда как жесткие и статичные формы лишь подчеркивают возрастные изменения. Правильно подобранная форма способна визуально подтянуть овал лица и придать волосам здоровое сияние. Эксперты SheFinds помогли разобраться, какие именно варианты оформления шевелюры уже давно потеряли свою актуальность.

Тяжелые волосы без четкой формы

Волосы одной длины без намека на градуировку или слои часто выглядят безжизненными и "прибитыми" к голове, особенно если пряди от природы тонкие. Такое отсутствие структуры лишает прическу необходимой размеренности, из-за чего образ кажется уставшим и слишком приземленным. Современные альтернативы взамен предлагают легкость и динамику, которые визуально приподнимают корни и создают эффект густоты.

Чрезмерное "перья"

Стили с интенсивно выраженными "перьями", где кончики резко завернуты наружу, а слои имеют жесткую фиксацию, сегодня выглядят архаично. Такие прически создают впечатление чрезмерного старания и искусственности, что добавляет лишних лет. Актуальная мода склоняется к мягким, плавно размытым линиям и естественным переходам, где слои волос гармонично сочетаются между собой, а не выглядят как отдельные пряди.

Пикси с острыми линиями

Слишком структурированные короткие стрижки с резкими краями и жесткими линиями могут выглядеть агрессивно и подчеркивать каждую морщинку на лице. На зрелых волосах такие формы часто кажутся слишком неуступчивыми и лишенными женственности. Современная пикси должна быть более текстурированной, гибкой и мягкой, что позволяет прическе выглядеть свежо и комплиментарно для любого типа внешности.

Тупой боб одной длины

Хотя идеально ровный срез может казаться элегантным, классический blunt bob без единого внутреннего слоя часто выглядит слишком тяжелым и "квадратным". Такая форма забирает у прически подвижность и упругость, делая образ монолитным. Чтобы обновить этот стиль, мастера советуют добавлять едва заметную текстуру или тонкие слои, которые облегчают вес волос и добавляют им игривости.

Слишком рваные слои

Чрезмерно посеченные и резкие слои часто создают эффект неряшливости и разрозненности, вместо желаемой густоты. Когда с текстурированием перебарщивают, волосы начинают выглядеть тонкими и "соломенными", теряя здоровый вид. Профессионалы подчеркивают, что слои должны быть продуманными и интегрированными в общую форму, чтобы поддерживать объем, а не визуально уменьшать количество волос.

