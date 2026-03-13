Добавляют объема и прячут залысины: омолаживающие прически для женщин 40+

Выпадение волос может вызвать уныние и стресс, особенно когда кажется, что оно началось внезапно. А причин у потери густоты и истончения прядей может быть много – тот же стресс, гормональные изменения, генетика и естественное старение.

Если с возрастом вы заметили, что ваша шевелюра больше не выглядит так роскошно, как когда-то, это вовсе не повод бить тревогу и опускать руки. Опытные парикмахеры советуют начать с изменения прически, которая создаст иллюзию густоты и придаст правильный объем. Какие именно стрижки могут с этим помочь, разбиралось издание She Finds.

Текстурированное удлиненное каре

Такая стрижка идеально подходит для создания движения и объема шевелюры, даже если ваши волосы сами по себе выглядят плоскими. Текстурирование по длине и на кончиках предотвращает утяжеление волос и помогает создать иллюзию более густых прядей. Слегка удлиненная форма также позволяет укладывать волосы волнами, что помогает камуфлировать проблемные участки и делать зоны истончения менее заметными.

Боб с мягкими слоями

Боб с легким каскадом добавляет прическе деликатного объема, не забирая при этом много густоты на кончиках. Легкие слои вокруг макушки создают форму, которая спасет, если вы столкнулись с редением волос в верхней части головы. Такая форма придает прическе округлый, более полный вид, в то же время сохраняя достаточный вес снизу, чтобы общий стиль выглядел более густым и здоровым.

Стрижка до плеч с боковым пробором

Стрижка длиной до плеч в сочетании с глубоким или мягким боковым пробором может мгновенно добавить волосам объема у корней. Изменение направления пробора приподнимает его над кожей головы, что помогает скрыть широкие зоны разделения или редения вдоль линии роста. Такая длина также позволяет создавать мягкие волны или объемные укладки, которые добавляют прическе наполненности и перекрывают пустые участки.

Объемная пикси

Стрижка пикси может быть удивительно эффективной для тонких волос, поскольку небольшая длина заставляет пряди выглядеть естественно более густыми. Если сосредоточить объем на макушке и добавить легкой текстуры сверху, это создаст высоту и наполненность именно там, где обычно заметны первые признаки истончения.

Ровный боб со скрытыми слоями

На первый взгляд, ровный боб создает впечатление густых и плотных кончиков, поскольку нижний срез делается прямым и сплошным. Однако вы также можете добавить скрытые внутренние слои, которые обеспечат едва заметный подъем и движение, не делая при этом низ прически жидким. Такая комбинация скрывает проблемные зоны, в то же время помогая поддерживать вид густоты и позволяя волосам быть динамичными.

Челка-штора

Челка-штора может стать отличным решением для маскировки редения волос вокруг линии роста или на висках. Мягко разделенная челка обрамляет лицо, добавляя объема именно там, где волосы часто выглядят негустыми. Поскольку такая челка постепенно сливается с основной длиной стрижки, она создает ощущение полноты спереди и помогает сбалансировать более тонкие участки по всей прическе.

Современный шег

Современный шег использует многослойность, текстуру и легкость движений, чтобы придать волосам в целом более густой вид. Рваные слои на макушке создают естественный объем, тогда как небрежный финиш помогает скрыть зоны истончения. Этот стиль создан для того, чтобы выглядеть немного хаотичным, что играет вам на руку. Но выбирайте женственную версию стрижки – она более выигрышно смотрится на тонких волосах.

Обратный боб

Эта стрижка имеет более короткие слои сзади, которые постепенно удлиняются к лицу, создавая приподнятый силуэт. Многослойность на затылке выстраивает высоту и структуру, что помогает замаскировать редение волос на задней части или на макушке. Такая необычная форма делает прическу визуально гуще и объемнее без необходимости тратить много усилий на ежедневную укладку.

