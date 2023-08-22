Три ошибки в макияже, которые выдают возраст: могут свести все усилия на нет. Фото
Иногда даже дорогостоящие средства и модные бьюти трюки могут испортить макияж в целом. Основной ошибкой визажисты считают слишком плотный, тяжелый мэйк-ап – излишек декоративной косметики заметен, особенно на возрастной коже.
OBOZREVATEL рассказывает об ошибках, которые добавляют возраст вместо того, чтобы делать лицо моложе. Этих привычек следует избегать, если вы хотите скрыть морщинки.
- Неправильно подобранный уход
Женщинам после 40 лет просто необходима косметика, омолаживающая кожу. Это может быть крем с ретинолом и витамином С, но следует проконсультироваться с косметологом. Средство лучше наносить по массажным линиям.
Лимфодренажный массаж декольте помогает избавиться от отеков, а пощипывание подбородка и щек подтянет кожу. Не нужно наносить декоративную косметику без увлажняющего крема. Кожа становится более разглаженной, наполненной и свежей.
- Матовые и темные помады
Многие женщины в возрасте 50-60 лет любят темную коричневую или вишневую помаду. Однако такие цвета визуально уносят объем губ и делают кожу бледной.
Женщинам после 30 лет лучше выбирать помаду натуральных оттенков, которые не сильно контрастируют с цветом лица. Текстура должна иметь легкий блеск, поскольку матовая помада в любом возрасте подчеркивает все неровности и зрительно уменьшает губы.
- Неправильно подобранное тональное средство
Зачастую в магазинах косметики предлагают тональные кремы для возрастной кожи слишком плотной консистенции. Да, они хорошо перекрывают пигментные пятна и купероз, а кроме этого – подчеркивают морщинки. Проблемные зоны лучше отдельно маскировать консилером, но тон лица должен быть тонким, на водной или масляной основе.
Неправильный консиллер – самая распространенная ошибка, ведь большинство продуктов в течение дня скатываются под глазами. Перед нанесением следует увлажнить кожу вокруг глаз, дать крему впитаться минут 20, затем промокнуть салфеткой, нанести консилер и растушевать.
Ранее OBOZREVATEL писал об ошибках в макияже, которые нельзя допускать. Чтобы создать идеальный образ, нужны часы практики.
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