Три ошибки в макияже, которые выдают возраст: могут свести все усилия на нет. Фото

Иногда даже дорогостоящие средства и модные бьюти трюки могут испортить макияж в целом. Основной ошибкой визажисты считают слишком плотный, тяжелый мэйк-ап – излишек декоративной косметики заметен, особенно на возрастной коже.

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OBOZREVATEL рассказывает об ошибках, которые добавляют возраст вместо того, чтобы делать лицо моложе. Этих привычек следует избегать, если вы хотите скрыть морщинки.

Неправильно подобранный уход

Женщинам после 40 лет просто необходима косметика, омолаживающая кожу. Это может быть крем с ретинолом и витамином С, но следует проконсультироваться с косметологом. Средство лучше наносить по массажным линиям.

Лимфодренажный массаж декольте помогает избавиться от отеков, а пощипывание подбородка и щек подтянет кожу. Не нужно наносить декоративную косметику без увлажняющего крема. Кожа становится более разглаженной, наполненной и свежей.

Матовые и темные помады

Многие женщины в возрасте 50-60 лет любят темную коричневую или вишневую помаду. Однако такие цвета визуально уносят объем губ и делают кожу бледной.

Женщинам после 30 лет лучше выбирать помаду натуральных оттенков, которые не сильно контрастируют с цветом лица. Текстура должна иметь легкий блеск, поскольку матовая помада в любом возрасте подчеркивает все неровности и зрительно уменьшает губы.

Неправильно подобранное тональное средство

Зачастую в магазинах косметики предлагают тональные кремы для возрастной кожи слишком плотной консистенции. Да, они хорошо перекрывают пигментные пятна и купероз, а кроме этого – подчеркивают морщинки. Проблемные зоны лучше отдельно маскировать консилером, но тон лица должен быть тонким, на водной или масляной основе.

Неправильный консиллер – самая распространенная ошибка, ведь большинство продуктов в течение дня скатываются под глазами. Перед нанесением следует увлажнить кожу вокруг глаз, дать крему впитаться минут 20, затем промокнуть салфеткой, нанести консилер и растушевать.

Ранее OBOZREVATEL писал об ошибках в макияже, которые нельзя допускать. Чтобы создать идеальный образ, нужны часы практики.

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