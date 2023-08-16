Испортят все! Семь ошибок в макияже, которые нельзя допускать. Фото
Макияж – это искусство, которое по силам каждой девушке. Чтобы удачно украсить внешность, следует знать свои сильные стороны и умело их подчеркнуть с помощью косметики.
Чтобы создать идеальный макияж, нужны часы практики. OBOZREVATEL рассказывает о распространенных ошибках, которые нельзя допускать.
- Четкий контур губ
Модные стилисты сейчас шутят над инфлюэнсером Кайли Дженнер из-за того, что она до сих пор рисует кукольные губы. Даже самые яркие оттенки нужно растушевывать, чтобы губы выглядели натурально.
Чтобы нарисовать идеальные губы, нужно очертить контур и с помощью кисточки удалить резкие линии. Используйте две помады похожих оттенков, чтобы получить эффект омбре, который создает более пухлые губы. Добавьте бальзам для увеличения объема перед нанесением помады.
- Слишком много тонального крема
Правило: чем больше, тем лучше, не работает с тональной основой. Бьюти-инфлюэнсеры разгадали секрет безупречной кожи, нужно наносить крем тонкими слоями во избежание слипания. Для растушивания следует смочить бьюти-блендер. Используйте меньше средства на участках, не требующих особой тонировки, и нанесите несколько слоев там, где нужно замаскировать недостатки.
- Плохое растушение
В социальных сетях есть много фото курьезов, где звездам визажисты неумело растушевывали макияж. Чтобы любой образ был идеальным, все, от румян до контура, теней и хайлайтера, нужно растушевать досконально. Для этого необходимо использовать качественные кисти или бьюти-блендеры.
- Сухая и неочищенная кожа
Никто не наносит косметику на сухую и грязную кожу. Чтобы предотвратить сыпь, перед макияжем нужно тщательно очистить кожу, затем использовать тоник и увлажняющий крем.
- Контуринг
Хайлайтер и контуринг могут либо создать мгновенный лифтинг, либо сделать кожу дряблой. Следует правильно наносить эти продукты на нужные участки лица. Скулы нужно рисовать от висков к носу, а хайлайтер немного выше, также над верхней губой и под бровями.
- Крем поверх пудры
Пудру следует наносить на кремовые средства, а не наоборот. Вообще следует отказаться от пудры обладательницам сухой кожи или наносить ее только на Т-зону. Если у вас жирная кожа, можно наносить пудру поверх крема на все лицо.
- Тушь для ресниц
Слипшиеся ресницы выглядят неряшливо. Не следует наносить больше двух слоев туши. Продукт следует выбирать на два оттенка темнее бровей, не черный, а коричневый или темно-коричневый.
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