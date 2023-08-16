Испортят все! Семь ошибок в макияже, которые нельзя допускать. Фото

Макияж – это искусство, которое по силам каждой девушке. Чтобы удачно украсить внешность, следует знать свои сильные стороны и умело их подчеркнуть с помощью косметики.

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Чтобы создать идеальный макияж, нужны часы практики. OBOZREVATEL рассказывает о распространенных ошибках, которые нельзя допускать.

Четкий контур губ

Модные стилисты сейчас шутят над инфлюэнсером Кайли Дженнер из-за того, что она до сих пор рисует кукольные губы. Даже самые яркие оттенки нужно растушевывать, чтобы губы выглядели натурально.

Чтобы нарисовать идеальные губы, нужно очертить контур и с помощью кисточки удалить резкие линии. Используйте две помады похожих оттенков, чтобы получить эффект омбре, который создает более пухлые губы. Добавьте бальзам для увеличения объема перед нанесением помады.

Слишком много тонального крема

Правило: чем больше, тем лучше, не работает с тональной основой. Бьюти-инфлюэнсеры разгадали секрет безупречной кожи, нужно наносить крем тонкими слоями во избежание слипания. Для растушивания следует смочить бьюти-блендер. Используйте меньше средства на участках, не требующих особой тонировки, и нанесите несколько слоев там, где нужно замаскировать недостатки.

Плохое растушение

В социальных сетях есть много фото курьезов, где звездам визажисты неумело растушевывали макияж. Чтобы любой образ был идеальным, все, от румян до контура, теней и хайлайтера, нужно растушевать досконально. Для этого необходимо использовать качественные кисти или бьюти-блендеры.

Сухая и неочищенная кожа

Никто не наносит косметику на сухую и грязную кожу. Чтобы предотвратить сыпь, перед макияжем нужно тщательно очистить кожу, затем использовать тоник и увлажняющий крем.

Контуринг

Хайлайтер и контуринг могут либо создать мгновенный лифтинг, либо сделать кожу дряблой. Следует правильно наносить эти продукты на нужные участки лица. Скулы нужно рисовать от висков к носу, а хайлайтер немного выше, также над верхней губой и под бровями.

Крем поверх пудры

Пудру следует наносить на кремовые средства, а не наоборот. Вообще следует отказаться от пудры обладательницам сухой кожи или наносить ее только на Т-зону. Если у вас жирная кожа, можно наносить пудру поверх крема на все лицо.

Тушь для ресниц

Слипшиеся ресницы выглядят неряшливо. Не следует наносить больше двух слоев туши. Продукт следует выбирать на два оттенка темнее бровей, не черный, а коричневый или темно-коричневый.

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