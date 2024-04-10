Тренер по вопросам неверности назвал 12 признаков того, что партнер вам изменяет. Как разоблачить лжеца

Эксперт по неверности Альберт Арнаиз из Барселоны назвал 12 признаков того, что вторая половинка изменяет вам. В прошлом специалист имел 100 романов на стороне, находясь на тот момент в серьезных отношениях.

Теперь Арнаиз преследует цель предостеречь женщин от предателей, пишет Daily Mail. Испанец даже написал свою книгу под названием "Как быть неверным, чтобы не быть пойманным".

1. Вы видите небольшие изменения в его поведении с гаджетами

Внимательный мужчина должен проверить, стоит ли он всегда лицом к двери, когда разговаривает по телефону, когда вы входите в комнату. Это делается для того, чтобы скрыть то, что на экране. Или, возможно, он в странное время стал выключать свои умные часы, которые фиксируют его физическую активность и местонахождение.

2. Он деактивировал свою историю Карт в Google

На самом деле, говорит Арнаиз, большинство мужчин небрежно относятся к технике или часто ошибаются. Изменщики используют несколько программ, но "не знают всех функций и особенностей каждой". К примеру, в Google Maps "большинство людей не знают, что существует история, и вы можете увидеть на карте, где был ваш муж за последние три месяца". Если он ее деактивировал – почему? А если нет, как он отреагирует, когда вы попросите посмотреть?

3. Его машина сияет от чистоты

Автомобиль – одно из мест, которое рекомендует Арнаиз для непредсказуемого секса. "Если у вас общая машина, это место, которое ваш партнер хорошо знает, поэтому любое изменение запаха, волосы могут быть ужасными находками", – говорит он. "Если он обычно чистит машину раз в месяц, а сейчас делает это раз в неделю, это удивительно. Если он вдруг станет покупать освежители воздуха, это тоже странно", – отмечает эксперт.

4. Вы находите новую одежду в рюкзаке

Арнаиз предупреждает мошенников не вкладывать средства в новый гардероб, потому что это выглядит подозрительно. Но он признает, что большинство изменяющих людей не могут противостоять тщеславию и покупке хороших нарядов, поэтому специалист предлагает им, если нужно, хранить свою одежду в сумке или рюкзаке.

5. Внезапно он покупает абонемент в спортзал

Привычки часто меняются во время романа. Среди ошибок – резкий переход от ленивого к суперздоровому образу жизни. "Они хотят хорошо выглядеть для своей любовницы, поэтому сразу начинают заниматься спортом", – говорит испанец.

6. Вы заметили, что он часто снимает наличные деньги

Арнаиз советует клиентам платить за что угодно, связанное с романами на стороне, наличными. Кошелек, оставленный на столе с большой суммой наличных внутри, является возможным красным флагом.

7. Он начал больше заниматься домашними делами

Иногда мужчина, не любящий хлопот, превращается в мистера Проппера. Это чувство вины, говорит Арнаиз: "Он не чувствует себя хорошо и хочет быть более полезным в доме".

8. Он устал и говорит, что у него бессонница

Быть неверным "психически истощает", говорит Арнаиз: "Мозг тратит энергию, думая о двух параллельных жизнях, и ему необходимо лучше спать, подремать, делать немного физических упражнений или принимать добавки". Итак, он предлагает, чтобы предатель заявил о бессоннице, чтобы компенсировать свою усталость.

Некоторые мужчины также могут стать удивительно болтливыми, говорит Арнаиз, "больше говорят о своей работе, хобби, друзьях – обо всем, чтобы не думать о том, что он делает".

9. Вы меньше ссоритесь и больше занимаетесь сексом

Арнаиз говорит: "Это нормально. И меньше ссор, потому что он более счастлив".

10. Он перестает использовать свой привычный одеколон

Арнаиз советует своим клиентам не использовать одеколон или духи, когда они встречаются с любовницами. "Обоняние очень чувствительное, – говорит он. – Если вы оба используете духи или одеколон, когда целуетесь, обнимаетесь или занимаетесь сексом, ваши запахи смешиваются. Вашей жене или партнеру легко заметить на вас этот странный запах".

11. Он никогда не доступен в обед

Арнаиз считает, что обед – лучшее время для встречи любовников. Даже если вы работаете в офисе и имеете всего 60 минут, "вы можете поесть за десять минут, а остальное время..."

12. Он чаще видится с друзьями

Арнаиз учит своих клиентов говорить своей жене: "Я встречаюсь с друзьями в следующую пятницу". На самом деле это прикрытие. "Если у вас есть рутина с друзьями или хобби, воспользуйтесь этим, чтобы быть неверным", – говорит он.

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