Как через несколько секунд определить, что человек лжет: профессионал по языку тела, который учился с главой ФБР, назвал 'красные флажки'

Иногда трудно распознать ложь по манере общения, поэтому в этом случае помогут знания физиологических процессов, происходящих с человеком, когда он нервничает. Такие мимические изменения, как частое моргание, активное движение глаз, тяжелое глотание и покраснение кожи сразу показывают, что не все на самом деле так, как вам об этом рассказывают.

Профессионал по языку тела Скотт Тейлор, обучавшийся с главой Федерального бюро расследований, отметил Daily Mail, что выводы не стоит делать, если совпадает лишь один из признаков, а вот на сочетание нескольких стоит обратить внимание. "Нет единого показателя обмана, но сочетание языка тела и некоторых слов дает нам действительно значительные результаты", – объяснил он.

Красные флажки, указывающие, что человек может вам лгать

Частое моргание

"Мы моргаем от 12 до 14 раз в минуту, и у людей, которые находятся в стрессе и напряженном состоянии, частота моргания резко возрастает", – объяснил мужчина один из самых популярных признаков.

Облизывание губ

Тяжелое глотание

"Когда люди врут, тело выделяет кортизол, гормон стресса, который сушит рот и замедляет выделение слюны", – сказал он.

Прикосновения к своему телу

Наклоны тела под углом

Опускание подбородка (взгляд из-под лба)

Человек подсознательно затрагивает важные части тела, например, подбородок, пупок, подмышки, таким образом, будто защищает их. Иногда это может быть незначительный наклон вперед, благодаря чему можно прикрыть очень чувствительное место – брюшную полость.

Покраснение

"Под стрессом у вас выбрасывается немного адреналина, и это заставляет кровеносные элементы расширяться, поэтому больше крови приближается к поверхности кожи и вы видите покраснение", – объяснил Тейлор.

Сжатие губ и протягивание слов

"Вы также можете почувствовать ложь, если увидите сжатие губ и вытягивание слов. Политики часто растягивают некоторые слова, которые должны произнести", – заявил он.

Смена движения глаз

"Когда мы общаемся с людьми, как только замечаете, что вы спрашиваете их о чем-то, и они переходят к совершенно иной точке, а вы видите и другие признаки и несколько измененную манеру речи, – это важнейший показатель обмана", – обосновал мужчина.

Убедительность фразами "Вы знаете", "Очевидно", "Вероятно", "100 процентов" и чрезмерный зрительный контакт

"Люди, говорящие правду, просто рассказывают, а лжецы убеждают, поэтому вам не стоит говорить "Я уверен на 100 процентов", если вы действительно уверены. Эти люди имеют чрезмерный зрительный контакт, поскольку они думают: "Я хочу быть более убедительным", – объяснил профессионал.

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