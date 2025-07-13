Топ-6 цветов, которые будут повсюду этим летом: модные тренды 2025

Лето – лучшее время для экспериментов с цветами в гардеробе. Даже те, кто обычно предпочитает нейтральные оттенки, летом готовы на более смелые решения в выборе одежды.

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Как пишет модный журнал Harper's Bazaar, самые трендовые цвета лета 2025 стали продолжением тенденций, которые мы увидели на показах весна-лето 2025. Эти яркие оттенки обещают сделать любой образ стильным и современным, но их также можно сочетать с базовым гардеробом, когда хочется лишь чуточку красок или дресс-код не предполагает смелых стильных решений.

Масляный желтый

Нежный цвет сливочного масла продолжает завоевывать сердца модниц. Этот оттенок можно носить как в офис, так и на вечеринку. Для тех, кто не готов к монохромным образам, идеально подойдут плетеные балетки или сумка в этом цвете.

Фисташковый зеленый

Освежающий оттенок, вдохновленный вкусом популярного мороженого, стал настоящей неожиданностью на подиумах Chloé, Collina Strada и Coach. Фисташковый отлично смотрится как на летних платьях, так и в спортивной обуви или классических сумках.

Пудрово-розовый

Нежнейший оттенок розового занимал центральную позицию на показах известных своей приверженностью к элегантности брендах. Ласковые образы напоминали о балетных пачках, сладкой вате и душистых летних цветах.

Мокка-мусс

Названный Pantone цветом года 2025, оттенок мокка-мусс остается актуальным и для летнего сезона. Вдохновение можно черпать в разных коллекциях, но в этом году отдать предпочтение следует легким летним платьям, которые подойдут как для городского бранча, так и для пляжного аперитива во время отпуска.

Барвинковый синий

Оттенок, чуть темнее голубого, идеально сочетается с главной тканью сезона — поплин. Классические рубашки, юбки и макси-платья в барвинковом цвете добавят красок в базовый гардероб.

Вишневый красный

Хотя "томатный" тренд 2025 года был кратковременным, вишневый красный остается актуальным цветом. Лучше выбирать минималистичные вещи — льняные рубашки, брюки, платья и яркие аксессуары, чтобы не перегружать легкий летний образ.

Ранее OBOZ.UA писал о самых модных цветах 2025 года и летних трендах, которые носят все.

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