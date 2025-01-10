Названы пять самых модных цветов 2025: с ними любой образ будет стильным

В прошлом году самыми модными цветами были шоколадный, бургунди и нежно-желтый, которые широко использовались дизайнерами разных брендов. В 2025 году тренды не слишком изменились, но добавились новые.

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Какие же цвета будут популярны весной и летом этого года? Vogue Italia назвал пять самых модных оттенков, которые легко комбинировать со всем, даже друг с другом.

Супервитаминный апельсин

Среди всех модных цветов 2025 года, определяющих тренды весны-лета, самым интересным, наверное, можно назвать оранжевый. Он может стать как акцентным, так и основным цветом образа.

Молочно-зеленый или мятный

Нежный, мягкий, легкий, местами яркий – все это именно о мятном цвете. Этому пастельному оттенку прочат роль одного из основных в повседневной жизни. Молочно-зеленая одежда идеально дополнит как неформальные, так и элегантные аутфиты.

Шоколадно-коричневый

Завоевывать сердца модниц этот цвет начал уже осенью-зимой, но тенденция одеваться в тотальный шоколад разразится в 2025 году. Этот темный, но одновременно изысканный оттенок станет прекрасной альтернативой более привычному черному.

Нежно-голубой

Нежный голубой цвет станет одним из фаворитов сезона весна-лето 2025. Он легко сочетается как с другими цветами в образе, так и являясь основным в композиции.

Нежно-желтый

Неяркий желтый может сделать ежедневный образ элегантным и романтичным. В прошлом году масляный оттенок уже начал покорять улицы, а весной и летом 2025-го вновь станет трендом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о пяти цветах в одежде, которые кричат о статусности. Черно-белые образы – это скучно.

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