Настоящие хиты: мини-тренды, которые носят все этим летом

Лето 2025 проходит под знаком мини-трендов – не очевидных стилистических решений, а тихих акцентов, которые создают ощущение новизны. Это мода без агрессивного блеска, зато с эстетикой изысканной простоты.

Видео дня

Базовые вещи остаются в центре, но появляются тонкие детали, которые сразу выдают того, кто "в теме": тонкий ремень вместо массивного, ткань с ретро-фактурой, неожиданный крой топа или оттенок. Именно эти нюансы и формируют главные хиты лета. Эксперты рассказали о топ мини-трендов этого лета.

Натуральные ткани

Тонкий, почти ажурный хлопок – в фаворитах. Майки, топы и шорты с мелкой фактурной вышивкой выглядят винтажно, нежно и дорого, хотя на самом деле остаются абсолютно универсальными. Это тот самый "едва заметный" тренд, который узнается с первого взгляда.

Эстетика 70-х в минималистичном стиле

Этим летом длинные веревочные ожерелья возвращаются в игру. Их носят с белыми майками, пуговичными платьями, даже с купальниками – это простой жест с глубоким стилистическим смыслом.

Тонкий кожаный пояс

Ультратонкие пояса из блестящей кожи стали ключевым акцентом в стилизации брюк и юбок. Это не просто функциональный аксессуар, а способ придать образу архитектурную строгость, даже если вы в льняных брюках и бело-хлопковом топе.

Белая юбка миди

Миди-юбки из белой мережки выглядят тонко, воздушно и современно – особенно в сочетании с простыми сандалиями или майками. Это одежда, не требующая лишних украшений – она сама становится визуальным центром.

Топ с открытой спиной

Главная обольстительная вещь сезона – топ-гамак с завязкой на шее и открытой спиной. Это идеальный выбор как для отпуска, так и для города – если дополнить строгими капри или длинной юбкой.

Шоколадно-коричневые капри

Глубокий, насыщенный коричневый неожиданно стал заменой традиционному бежу. Выглядит роскошно, сочетается с белым, пастелью, черным. Капри в этом цвете – сдержанные, но с настроением. Носить советуют с тонкой майкой, мюлями или балетками.

Также OBOZ.UA рассказывал, какие цвета стали хитами лета-2025.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.