Pantone назвал главный цвет 2025 года

Компания Pantone объявила "Мокко мусс" цветом 2025 года. Коричневый оттенок, который эксперты назвали чем-нибудь средним между комфортом и гламуром, стал выбором дизайнерского сообщества. Традиционно цвет года выражает глобальный настрой, отражая коллективное желание в виде единого, выразительного оттенка.

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"Мокко мусс" подтверждает то, что культурные представления о коричневом меняются, пишет Washington Post. Исторически этот цвет редко рассматривали как маркер изысканности и богатства – его часто считали грязным или серым. Но распространение "тихой роскоши" и связь коричневого с ремеслом привели к изменению его судьбы.

"Мы живем во время, когда происходит так много серьезных событий, и в то же время мы стремимся к легкости, – говорит Лори Прессман, вице-президент Института цвета Pantone. – Мы хотим покоя. Мы хотим чувствовать себя довольными… Поэтому в этом цвете есть ощущение воздушности. Да, это коричневый, но это не тяжелый коричневый".

Даже визуальное изображение теплого коричневого оттенка – сливочный взбитый десерт в роскошной стеклянной десертной чашке – имеет за цель передать ощущение невесомости. Исследование Pantone, посвященное изучению цветовых ассоциаций, подтвердило это наблюдение. "Сейчас он гораздо более приемлем как роскошный цвет, как в красивой паре коричневых ботинок или в лаковом покрытии на полу в квартире с хорошим блеском, – объясняет Леатрис Айзман, исполнительный директор компании. – Он действительно создает ощущение уютного присутствия, но, с одной стороны, роскошный, а с другой – очень естественный".

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