Стилисты назвали обувь, которая лучше всего подходит к джинсовым шортам

С наступлением лета джинсовые шорты приобретают незаурядную популярность. Они становятся базовым предметом гардероба в жаркое время года. Однако американские стилисты уверяют, что при правильном выборе обуви, эта универсальная вещь станет уместной для любого события.

Стилизуя шорты с разными типами балеток, кедов или босоножек, вы можете создать как повседневные, так и более праздничные образы. Byrdie подобрали лучшие фасоны обуви, которые следует носить с ними.

Кроссовки

Сочетание джинсовой ткани с кроссовками – беспроигрышный вариант удачного лука. Стилист из Нью-Йорка, Одри Кейт Лопес считает, что такое сочетание наиболее удачно для путешествий или активного отдыха.

Мюли

Простой, но стильный фасон плетеных мюлей прекрасно сочетается с джинсовыми шортами. Выбрав заостренную обувь, вам удастся визуально удлинить ноги. По мнению стилистки Жюли Парладе, такое сочетание делает обычный образ более праздничным.

Балетки

Сочетание шорт и балеток, вернувшихся в моду совсем недавно, станет идеальным вариантом для случаев, когда хочется выглядеть красиво, но не слишком празднично. К тому же этот фасон обуви поможет зрительно казаться выше.

Босоножки с ремешками

На первый взгляд, босоножки с небольшим каблуком и тоненькими ремешками, в сочетании с джинсовыми шортами выглядят немного странно. Однако стилистка уверяет, что комбинация повседневного и изысканного создаст сбалансированный образ.

Ковбойские сапоги

Ковбойские сапоги, не зависимо от того, выберите вы высокий или низкий фасон, идеально сочетаются с джинсовой тканью. Такая обувь, по мнению Одри Кейт Лопес, так же универсальна, как и белые кроссовки.

"Ковбойские сапоги мгновенно улучшают ваш образ и придают ему веселую индивидуальность. Их можно носить как днем, так и ночью. Они идеально подходят для защиты ног на концерте или фестивале", – сказала стилист.

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