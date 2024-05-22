Никогда не совмещайте эти две вещи: стилисты назвали главный антитренд 2024 года

Белые кеды и кроссовки – самая универсальная обувь под любой образ. В частности, современные модницы привыкли совмещать ее с летними платьями миди.

Однако эксперты полагают, что такой ансамбль вышел из моды, пишет Metro. Например, Анна Мерфи, модный директор The Times, заявила, что сочетание миди с цветочным принтом и белыми кроссовками является "немного устаревшим".

В то время как Лиза Армстронг, руководитель отдела моды The Telegraph, недавно сообщила читателям, что платья и кроссовки "уже не в тренде". Впрочем, как бы то ни было, важно помнить о комфорте. Если подобрать правильную модель кроссовок к определенному фасону платья – ваш образ вряд ли можно будет назвать антитрендовым.

Персональная стилистка Шарлотта Бродбент соглашается, что существует много другой обуви, с которой можно сочетать платья. Она рассказала, что некоторые ее клиенты перешли от платьев и кроссовок к однотонным брючным костюмам с обувью на плоской подошве – "Мэри Джейн" и лоферы.

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