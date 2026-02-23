Советы для идеальных волос, которыми пользовались наши бабушки: действуют до сих пор

До того как мир красоты захватили футуристические LED-шлемы и дорогие сыворотки для отращивания волос, женщины полагались на различные домашние методы. И хотя прогресс не стоит на месте, некоторые из приемов "старой школы" сумели пройти проверку временем.

Лучшие подходы наших бабушек фокусировались на питании и защите кожи головы, ведь именно ее состояние является ключом к уменьшению ломкости и сохранению длины в долгосрочной перспективе. Поэтому издание Good Housekeeping решило обратиться к экспертам, чтобы собрать семь олдсульных методов ухода, которые действительно помогут отрастить длинную и крепкую шевелюру.

Свежий розмарин

Задолго до того, как популярные бренды косметики начали добавлять розмарин в кремы, гели и мисты, наши бабушки (и их бабушки тоже) вводили розмариновое масло в свой ежедневный уход для укрепления прядей. Наука подтверждает эффективность этого растения. Издание Journal of Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology упоминает розмарин как возможный эликсир для предотвращения выпадения волос.

Накручивание на бигуди

Как ни крути, а укладка горячими инструментами в долгосрочной перспективе ухудшает состояние волос. Именно поэтому все большую популярность в соцсетях приобретают ролики о методах создания кудрей с помощью бигуди или папильоток. Накрутите прядь на такую конструкцию, зафиксируйте ее резинкой или заколкой и дождитесь, пока волосы высохнут. Созданные таким образом завитки держатся не хуже, чем накрученные на плойку. Метод хорошо сочетать с предварительным нанесением средств для стайлинга.

Процедуры с теплым маслом

Нагрев масла для того, чтобы оно лучше проникало в кутикулу волос – это давняя практика, которая не теряет своей актуальности. Хотя методы нагревания с годами менялись (от кухонной плиты до микроволновки), метод прошел сквозь десятилетия. Маски с теплым маслом безусловно работают, ведь они помогают оптимизировать удержание влаги и сохранить длину. И это подтверждают профессиональные дерматологи.

Розовая вода

Лепестки роз не только красивы сами по себе, они помогают сохранить вашу красоту. Если сделать из розовых лепестков водный настой, вы получите богатую витаминами жидкость, которая стимулирует рост волос. Розовая вода также прекрасно увлажняет и помогает волосам оставаться здоровыми.

Сон на шелке

Шелковые чепчики и наволочки, заполонившие наши ленты в Instagram, вовсе не новинка. На самом деле их использовали поколениями, чтобы избежать ломкости и сухости волос. В отличие от хлопка, шелк создает меньше трения, что помогает уменьшить пушистость, минимизировать повреждение волос и предотвратить появление секущихся кончиков во время сна. Это особенно полезно для вьющихся, текстурированных или химически обработанных волос, которые больше подвержены сухости и повреждениям

Кофейное ополаскивание

Любите утренний кофе? Ваши волосы тоже его любят. Современные исследования показывают, что кофе может помочь при определенных типах выпадения волос, хотя предыдущие поколения знали о пользе напитка для густоты шевелюры еще очень давно. Заварите чашку крепкого кофе, сахар и молоко не добавляйте. Дайте напитку остыть, а затем нанесите его на чистые волосы и кожу головы, помассируйте и смойте. Просто и эффективно.

Лавандовое масло

Лавандовое масло давно завоевало место среди лучших бьюти-средств – его добавляют в ванны красоты и делают с ним мисты для подушек, чтобы иметь лучший сон. И вот недавно опубликованное в Journal of Toxicological Research исследование показало, что лавандовое масло может применяться на практике как средство для стимуляции роста волос.

